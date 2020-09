Podle trenéra 1. SC Milana Volfa předváděli jeho svěřenci v prvních deseti minutách podobnou hru jako v předešlých duelech. „Pak jsme zalezli a báli se dostat míč. Možná kluci poznali, že soupeř je kvalitní,“ krčil rameny lodivod domácích.

Těm se podařilo skórovat až v pětašedesáté minutě, kdy na 1:3 snížil Zedníček. „Chvíli před tím jsme začali znovu hrát odvážně. Bylo vidět, že byli rovnocenný soupeř. Ale musím uznat, že Slovácko vyhrálo zaslouženě,“ zmínil Milan Volf.

Jeho slova potvrdil i hlavní stratég hostů Jiří Saňák. „Klíčovým okamžikem byla naše efektivita, že jsme dali góly, i když ze začátku jsme nějaké dvě šance neproměnili. Tím jsme soupeře trochu otupili. Klíčový byl gól na 3:0, protože, kdybychom dostali na 1:2, tak by to soupeře nakoplo. Měli jsme více kvality na míči. Kdyby domácí snížili Moravcem na 2:3, tak by to byla ještě horká půda,“ uzavřel trenér hostů.

Znojemští v tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy klesli na patnáctou příčku. Následující utkání absolvují na hřišti Uničova již v neděli. Hanákům momentálně patří čtvrtá příčka žebříčku.

Znojmo - Slovácko B 1:4

Poločas: 0:2. Branky: Branky: 65. Zedníček - 35. Juroška, 40. Kubala, 58. Vecheta, 84. Pernica. ŽK: 0:1. ČK: 1:0 (83. Céspedes, Znojmo). Rozhodčí: Mrázek - Vostrejž, Pochylý. Diváci: 270.

Sestava Znojma: Znojmo FK: Záleský – Zedníček (72. Prokeš), Krakovčík, Blažík (84. Bašič), Malár, Céspedes, Longo (46. Pacula), Štrombach (52. Garčic), Okleštěk, Moravec, Řehola (56. Pohanka). Trenér: Milan Volf.

Sestava Slovácka B: Andres – Suchý, Srubek, Tomič (70. Olšanský), Polášek, Juroška (87. Tomaštík), Pernica, Kostka, Kubala (83. Řihák), Vincour (87. Pek), Vecheta (62. Melekestsev). Trenér: Jiří Saňák.