Přálo nám štěstí. Tak zněl po prvním poločase kapitán fotbalového Znojma Milan Moravec. Spolu se svými spoluhráči ale nakonec vítězný úvod uprostřed týdne na domácím pažitu prohrál 3:4 se Severomoravany z Frýdku-Místku.

Oproti předchozím kláním s Vyškovem, Petřkovicemi a Dolním Benešovem, kdy borcům z města kousek od rakouských hranic chyběla bojácnost, dokázali svěřenci trenéra Milana Volfa skórovat jako první. Během úvodní půle však Frýdečtí srovnali na 1:1, psychickou pohodu Znojma však těsně před odchodem do šaten zajistil patičkou David Štrombach - 2:1.

Radost jim ovšem zkazil po startu druhé pětačtyricetiminutovky bývalý hráč 1. SC Jakub Teplý - 2:2. Hosté vzápětí chybovali, kdy druhou žlutou kartu dostal Libor Žondra po skluzu na domácího gólmana.

Znojemským to prospělo. Druhým gólem v utkání poslal Jihomoravany do vedení Tomáš Okleštěk - 3:2. Fotbalisté z klubu nad řekou Dyjí však dlouho nevydrželi. I oslabený Místek dokázal v deseti hráčích srovnat na 3:3, načež druhým gólem zápasu proměnil penaltu Teplý. "Kluci ukázali, že jdeme nahoru, že dokážeme hrát dobrý fotbal. Pro diváky i nás to byla určitě pěkná podívaná, ale pro nás bohužel s hořkým koncem," řekl po utkání Milan Volf. Znojemští tak nevyhráli letos již potřetí.

Již příští středu je čeká další duel na stadionu v Horním parku. Od osmnácté hodiny vyzve 1. SC mančaft Otrokovic.

Znojmo - Frýdek-Místek 3:4

Poločas: 2:1. Branky: 14. Okleštěk, 40. Štrombach, 65. Okleštěk – 27. Žondra, 54. Teplý, 72. Zapalač, 84. Teplý (pen.). ŽK: 1:4. ČK: Žondra (Frýdek-Místek, po 2. ŽK). Rozhodčí: Křepský - Zaoral, Nápravník. Díváci: 210.

Sestava 1. SC Znojmo: Koukal (44. Záleský) – Zedníček, Krakovčík, Vocílka (85. Goncalves), Malár, Stefano Longo (77. Garčic), Štrombach, Okleštěk, Moravec (C) (89. Bašič), Pohanka (61. Řehola). Trenér: Milan Volf.

Sestava Frýdku-Místku: Bárta – Literák (C), Hykel, Straňák, Žondra, Dziuba (90+4 Hammer), Russmann, Dudek (46. Kebísek), Zapalač (89. Křenek), Bzirský (46. Teplý), Skwarczek. Trenér: Michal Hubník.