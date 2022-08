Tasovičtí zažili pohárovou fotbalovou pohádku. Dál chtějí Baník

Jak uvedl, zkušených hráčů má Znojmo na soupisce dost i po odchodu posledního zbývajícího matadora Josefa Hnaníčka. "Ale chybí nám útočník, který je dravý. Kdybychom dali jeden gól, tak by jich tam proti Vítkovicím padlo víc. Doufám, že se nám to povede co dříve. Bod doma je málo," uzavřel Pacholík.

Další šanci na výhru mají borci z města nad řekou Dyjí příští sobotu, kdy zajíždějí na pažit Rosic.

OBRAZEM: Znojemští Orli skolili v úvodní přípravě prvoligovou Třebíč

Znojmo - Vítkovice 0:0

Poločas: 0:0. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Šimoník - Drozdy, Bělák. Diváci: 160.

Znojmo: Chmiel - Březina (57. Berete), Goncalves, Kartišovs, Komínek, Krakovčík, Lukčo, Mrkva, Nnadi, Pálfi (73. Špalek), Prokeš. Trenér: Michal Pacholík.

Vítkovice: Květoň - Němec, Tamajka, Hrušovský, Zouhar, Motyyčka, Žák (88. Tkáč), Richtár, Vrbka, Pecuch, Raad. Trenér: Karel Semelka.