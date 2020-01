Trenér celku z města nad řekou Dyjí Milan Volf prozradil, že svou roli hrála malá trpělivost. „Než jsme se během prvních dvaceti minut rozkoukali, tak jsme dostali dvě branky, jelikož jsme nezachytili soupeře,“ sdělil lodivod celku od rakouských hranic.

Mančaft pod jeho vedením zbytečně ztrácel míče, čehož hráči B-týmu Slovácka využívali. „Když jsme míč vybojovali, tak jsem o něj po druhé nebo třetí přihrávce přišli. Nebyli jsme trpělivý. Ve druhém poločase se to trochu zlepšilo, ale nebyl jsem vůbec spokojený. Souhra naší skvadry nebyla úplně ideální,“ mrzelo Milana Volfa.

Ten vůbec poprvé zapojil do zápasu i čtveřici nových fotbalistů, která do Znojma přišla na zkoušku. „Jsou to hráči z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Irska. Zatím není jisté, jestli zde zůstanou,“ líčil kouč 1. SC.

V sobotním utkání mu navíc chyběli borci, kteří na podzim tvořili jádro týmu. Kathon Kenroy St. Hillarie prozatím nedostal vízum, Artur Yanata má zápal plic a Lucas De Carvalho Serra musel nastoupit do přípravy v Hlučíně, kam se vrátil zpět z hostování. „Dále jsme se museli obejít bez Milana Moravce a Tomáše Okleštka, kterým se obnovilo zranění z podzimu,“ shrnul Volf.

Příště Hodonín

Další přátelské střetnutí absolvuje mančaft 1. SC Znojmo už v sobotu na pažitu divizního Hodonína. Zápas rozhodčí odstartuje v jedenáct hodin dopoledne. Oklešťka a Moravce by Volfy rád napsal na soupisku. „Ale nevím, jestli budou v pohodě. Pokud by se necítili, tak je do klání nenasadím,“ uzavřel hlavní stratég fotbalistů.

1. FC Slovácko B – 1. SC Znojmo 2:0

Poločas: 2:0.

Sestava 1. SC Znojmo: Jícha (46. Koukal) – Grbesič, Malár, Avdič, Garčic – Pacula – Jazvin (46. Martinek), Kolařík (46. Kaššai), Cheredea, Marič (46. McDonald) – Pohanka (46. Demjan). Trenér: Milan Volf.