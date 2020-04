Na první příčce Moravskoslezské fotbalové ligy aktuálně končí Blansko, které se ovšem posunu výš dočkat může. „Soutěž je zakonzervovaná, ovšem směrem nahoru se ještě něco může dít. Pokud se dohraje druhá ligaa na sestupujícím místě bude moravské mužstvo, může být postup nabídnutý Blansku,“ komentoval současné dění blanenský kouč Zbyněk Zbořil.

O osudu dvou profesionálních soutěží teprve rozhodne Ligová fotbalová asociace, které dostala doporučení mimo jiné od evropské unie UEFA, aby se ligy dohrály. I z toho důvodu se mistrovství Evropy přesunulo na příští rok.

A na předposledním patnáctém místě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se po sedmnácti kolech nacházejí Vítkovice, tabulku uzavírá Sokolov. „Zrušené Euro může natáhnout sezonu do července, takže je šance, aby se dohrály první i druhá liga. Reálné mohou spadnout Vítkovice. Pak ovšem nastane otázka, zda je Blansko po takové sezoně, když se půl roku nehraje fotbal, schopno splnit požadavky do profesionálního fotbalu. Proměnných je tam hrozně moc,“ přemítal Zbořil.

Blansko každopádně přes zimu udělalo maximum, aby kádr posílilo směrem k postupu, získalo například exligového bosenského střelce Harise Harbu. Před měsícem Jihomoravané podlehli v úvodním jarním kole Uničovu 0:1, víc utkání v této sezoně nepřidají.

Náskok dva body

Pořadí ovládli o dva body před Petřkovicemi a Frýdkem-Místkem. „Záleží, jak se k případnému postupu postaví vedení. Nikde ještě není napsáno, že se druhá liga dohraje. Nevíme, kdy začneme hrát, kdy začne sezona ani jakou soutěž budeme hrát. V této fázi je vše velká neznámá,“ hlesl blanenský stratég.

Přestože se Blansku otevírá postupová možnost, kouč nejásá. „Do jarních odvet jsme vstupovali s cílem porvat se o druhou ligu, ale když si to neuhrajeme na hřišti, nemůžu skákat do stropu, je to bez emocí, nedodělaná práce,“ uvedl Zbořil.

Také trenér třetiligového lídra a jeho svěřenci po vzoru klubů z vyšších soutěží přistoupili na snížení platů. Budoucnost záleží na situaci kolem koronavirové nákazy. „Vůbec si netroufám odhadnout vývoj ve společnosti, natož pak ve fotbale, jak se k tomu firmy postaví. V každém případě budou kultura a sport upozaděné. Teď se nedá bavit o pokrytí rozpočtu pro druhou ligu,“ doplnil Zbořil.

V tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy končí z regionálních celků na páté pozici fotbalisté Rosic, desátý je Vyškov a třinácté Znojmo. „Pořád jsme doufali, že se ke konci května nebo ještě půlce června začne a že budeme hrát v rytmu středa – víkend. Samozřejmě argumenty pro zrušení jsou jednoznačné.I kdyby onemocněl jen jeden hráč a mužstvu chyběl, soutěž by byla neregulérní. Z toho pohledu je dobré, že skončila. Na druhou stanu musím připustit, že mě to mrzí kvůli tomu, jaký jsme poskládali tým,“ sdělil vyškovský trenér Jan Trousil.

Stejně jako loni na jaře plánoval se svými svěřenci stíhačku předních pozic . „Přišli borci jako Ordoš, Moučka, Křivánek, Omar z Ameriky a další. Kádr byl velmi dobrý, bohužel jsme jej využili jen v jednom zápase. Jednáme o nových podmínkách a velmi pravděpodobně kádr až na jednoho dva hráče udržíme. Cíle na podzim měnit nechceme,“ řekl Trousil.

Krajský přebor po polovině soutěže vedou Bohunice o devět bodů před Boskovicemi. „S rozhodnutím výkonného výboru souhlasím, zdraví je přednější a soutěž se dá sportovně vyhrát vždycky. Sice máme devět bodů náskok, ale mám úctu ke každému soupeři. Nehráli jsme třicet kol a nemůžu po půlce říct, že bychom stejně vyhráli, i když máme dobré mužstvo,“ uznal bohunický předseda Lubomír Němec, který je také člen Řídící komise pro Moravu.

Počkají na přihlášky

Ovšem ani brněnský klub se nevzdává naděje na případný postup do divize, jemuž podřídil celou sezonu. „V případě ekonomických problémů se některá mužstva v létě nemusejí přihlásit do divize a můžeme třeba administrativně postoupit. Je to ovšem teorie, možná se přihlásí všichni a vůbec nikdo nepostoupí,“ poznamenal Němec.

Bohunice jsou na posun výš i finančně připravené. „Loni jsme slavili devadesátiny klubu, udělali jsme dobrý podzim a říkali si, že by se k oslavám hodil postup. Ovšem člověk míní, věci se mění,“ uvažoval předseda klubu.

Oddíly teď mají aspoň jasno, že se mohou chystat až na další ročník. „Nejistota je to nejhorší, co může být. Teď každý každý ví, že se připravuje na příští podzim. Nevíme, kdy stát uvolní fungování většího počtu lidí, abychom mohli trénovat. To je podle mě ještě hodně daleko, možná tak za měsíc a půl. Hlavně, ať se koronavirus zlikviduje a máme co nejmíň nemocných i mrtvých,“ přál si Němec.

Reakce z klubů na konec sezony:

Fotbalisté Tatranu Rousínov přezimovali až na dvanácté příčce krajského přeboru a nový trenér Roman Zavřel chystal mužstvo na jarní boje o záchranu. „Očekával jsem, že se na jaře hrát nebude. Situace nebyla a asi stále není dobrá. Ano, možná nám to trochu nahrálo. Můžeme se v klidu připravit na nový ročník, který začne od nuly. A možná to všechno bude k něčemu dobré, kluci možná budou víc do fotbalu nažhavení,“ sdělil nový kouč Rousínova.

Hodonínu patřila po třinácti kolech čtvrtá příčka Moravskoslezské fotbalové divize E, na vedoucí Kozlovice ztrácel pět bodů. „Je to pro nás nepříjemné, protože jsme chtěli na jaře bojovat o postup. Poskládali jsme kvalitní kádr a přes zimu tvrdě trénovali, vše přišlo bohužel vniveč. V koutku duše jsme doufali, že se soutěž dohraje, ale rozhodnutí svazu respektujeme. Zdraví je nejdůležitější. Snad se nám podaří většinu týmu udržet a postup vykopat za rok,“ sdělil hodonínský kouč Pavol Švantner.

Fotbalisté MSK Břeclav s pouhými dvěma body uzavírají tabulku divize D. „Je to očekávané rozhodnutí a nejspíš dobré. Kdyby měli hráči najednou naskočit do zápasů bez přípravy, možná by to hrozilo i nějakými zraněními. Pro nás to znamená záchranu, ale chtěli jsme si ji vybojovat sportovní cestou,“ řekl břeclavský trenér Milan Hoffmann.

Hrušovany nad Jevišovkou skončily na první příčce IV. třídy, skupiny C na Znojemsku. „Impuls k tomu dali už před časem na Slovensku. Holt nám, co jsme hráli prales, sezonu odpískali. Na co bych hrál fotbal, když se na něj nemůžou podívat na čtyři stovky fanoušků?“ položil řečnickou otázku Lubomír Pechál z TJ Cukrovar.