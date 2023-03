"Před prvním mistrovským utkání proběhla změna na pozici hlavního trenéra. Trenér Daniel Janacković musel po delší nepřítomnosti ze zdravotních důvodů tým opustit. Přejeme mu brzké uzdravení," uvedli zástupci 1. SC Znojmo na svém facebookovém profilu.

1.SC Znojmo s navrátilcem Ledeckým porazilo v generálce divizní HFK Olomouc

Capela, kterému je čtyřiapadesát let, pochází z města Beja. Zahrál si v portugalském národním výběru do šestnácti a osmnácti let. Po ukončení hráčské kariéry působil jako technický ředitel klubů regionu Algarve. Před dvanácti lety dokončil studia trenérství na Fakultě tělesné výchovy v Paraguayi, od roku 2013 působil v Bangladéši jako kouč Mohammedan SC, s nímž vyhrál tamější nejvyšší soutěž.

Dále pracoval jako lodivod v Maroku u Wydad AC a u FK Kruoja Pakruojis v Litvě. Dále byl jako hlavní stratég i v Kataru. Naposledy vedl z trenérské lavičky portugalský klub CF Esperança Lagos.

Znojemští fotbalisté zahájí jaro doma už v sobotu, kdy od půl třetí odpoledne přivítají skvadru Hodonína.

