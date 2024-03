Ambice jsou stále velké. „Teď, když máme polovinu za sebou, můžeme říct, že boj o druhou ligu je reálný. Tým jsme se snažili poskládat tak, aby byl vyvážený na všech pozicích. Znojmo má nyní v hráčích opravdovou zbraň. Tou druhou jsou fanoušci. Musíme jich přilákat více do hlediště a naporcovat si ligu,“ zněl odhodlaně Amorim.

Vedení klubu zbrojení vzalo razantně. Z původní podzimní sestavy odešla dvanáctka fotbalistů. Pětasedmdesát procent z nich zamířilo do zahraničí, v tuzemských třetiligových klubech zůstali jen Kililbarda, který přestoupil do B-týmu ostravského Baníku, a Slovák Filip Pálfi, nově oblékající dres Zlínska. Do druholigové Chrudimi pak zamířil Aleksandar Trajkovič.

Mezinárodní koktejl

Končící hráče museli představitelé 1. SC logicky nahradit jinými. „Přivedli jsme jich deset. Šest jich pochází z Portugalska, další jsou z Kypru, Venezuely, Lucemburska a Španělska. Většina jich má zkušenosti z tamních prvních a druhých lig. Dřív to byl patchwork (v překladu zalátání – pozn. red.) bez jehly, teď tým drží více spolu,“ vypočítal Amorim.

Diskuse proběhla i kolem termínů zápasů. Tradičně se ve Znojmě hrálo v uplynulých sezonách v pátek v podvečer. Na podzim byl systém roztříštěný. Někdy se hrálo v sobotu odpoledne, jindy v pátek odpoledne, ale nejčastěji v neděli dopoledne. Tak to zůstane i na jaře. „Trenéři si pátky nepřáli, protože nastavili nový systém se zápasy v neděli. Jsou tam sice dvě vložené středy, ale s tím nic neuděláme,“ odůvodnil asistent ředitele 1. SC Radim Hübner.

Větší informovanost

I když se klubu z města nad řekou Dyjí dařilo i v přípravě, kdy sbíral skalpy regionálních soupeřů, ať už to byla výhra 4:2 nad divizními Tasovicemi nebo 4:0 se Starou Říší ze stejné soutěže, schytává mančaft kritiku. Jak ze strany fanoušků, tak odborné veřejnosti. Hlavně za žádnou informovanost, ani na webu, ani v lokálních médiích. „Víme, že tam máme mezeru. Nové internetové stránky už jsou na spadnutí. Kromě hlavních informací, jako jsou výsledky zápasů, plánujeme rozhovory s hráči,“ slíbil ředitel klubu Radovan Šoba.

