FOTO: Prvoligista Hnaníček pomohl Dyjákovicím v silvestrovské výhře nad Hrádkem

„Chceme dementovat zprávu, že majitelem je Srb. Není a tato zpráva se nezakládala na pravdě. Majitel si přivedl vlastní lidi, kterým důvěřuje, a ti jsou původem z Balkánu, ale mají na starosti sportovní stránku. Majitel si prozatím nepřeje být jmenován,“ zdůraznil Šturma.

Role trenéra se ujal Daniel Darko Janackovič. Pětapadesátiletý světoběžník naposledy koučoval loni na podzim ve třetí nejvyšší švédské soutěži celek Ljungskille a má zkušenosti taky ze soutěží v Alžírsku, Ománu nebo Indonésii.

Novoroční překvapení. Hruška a kapitán Svoboda míří ze Znojma do Pardubic

„Sportovním ředitelem je Stanko Panič. Sekretářem klubu je Michal Sobota, kustodem zůstal Petr Vozábal a vrací se trenér brankářů Pavel Bardoň,“ vypočetl předseda představenstva 1. SC.

Lodivod Janackovič nyní zkouší nové hráče. Došlo ke kompletní obměně kádru. „Některým hráčům skončila smlouva, jiní už ve Znojmě nechtěli pracovat. Máme jich spoustu na zkoušku a tým teprve tvoříme,“ řekl Šturma.

Orli vstoupili do nového roku vítězně. V pozměněné sestavě porazili Meziříčí

Do startu jara čeká Znojemské spoustu práce. Mančaft je na předposlední příčce tabulky Moravskoslezské fotbalové ligy se dvanácti body. „Máme dva cíle, první je, že chceme získat zpátky důvěru lidí pro znojemský fotbal. Důvěra je pokažená, bude nám to trvat dlouho, nebude to za týden, ani za měsíc. Zadruhé chceme zachránit třetí ligu. Nebude to jednoduché, bude to běh na dlouho trať, ale je to výzva,“ uzavřel Šturma.