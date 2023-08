Fotbalový nomád Škugor chce mluvit česky a věří v postup Znojma

Brankář Franko Škugor přišel do Znojma letos v únoru. Jako jeden z mála zůstal v kádru 1. SC i do nové sezony. Kvůli fotbalu se z rodného Chorvatska přestěhoval v sedmnácti letech do Švédska, kde získal i občanství. Město nad řekou Dyjí je jeho druhým zahraničním angažmá.

