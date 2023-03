Fotbalové Znojmo mění trenéra těsně před startem jara. Přišel Capela

Šestadvacetiletý obránce se zkušenostmi ze druholigové Líšně a třetiligových Kvítkovic přiznal, že komunikace v kabině je nyní trochu divočina. "Ale dá se to. Proti Hodonínu jsme věděli, co nás čeká. Potřebovali jsme nutně vyhrát. Myslím si, že jsme to měli dobře zorganizované, hrozili jsme z brejků a soupeře jsme do šancí nepouštěli," hodnotil Suchý.

Kvalitu soupeře přiznal i hodonínský kouč Pavol Švantner. Přitom polemizoval nad aktuálním kádrem 1. SC. "Jsou to šikovní hráči, ale je to věc Znojma, jakou jdou cestou. My jdeme směrem vlastních odchovanců, díváme se na sebe. Prohra mě mrzí. Jestli chceme prokazovat nějakou kvalitu, tak s nesehraným týmem jako je Znojmo jsme si měli poradit, a urvat nějaký bod. Bohužel góly rozhodly. V koncovce jsme byli hodně jaloví a neproduktivní," řekl Švantner.

Nový realizační tým, nový majitel, nové vedení i noví hráči dali skvadře z královského nový vítr do plachet. Znojemští během přípravy v pěti ze sedmi klání vyhráli a v jednom remizovali. Úvodní březnová sobota jim pak přinesla první mistrovskou výhru od konce října. Vítězství přišlo i navzdory výměně trenéra pouhé dva dny před startem druhé poloviny Moravskoslezské fotbalové ligy. Daniel Janacković, který vedl tým v přípravě, odstoupil z postu hlavního lodivoda ze zdravotních důvodů a nahradil jej Portugalec Rui Capela.

Další zápas čeká znojemské fotbalisty už v sobotu. Od půl třetí odpoledne přivítají doma B-mančaft Slovácka.

Znojmo - Hodonín 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 18. a 87. Kilibarda, 23. Suchý – 41.Bobčík. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Julínek – Marek, Mayer. Diváci: 330.

Znojmo: Škugor – Baaloul, Trajković, Bartůněk (64. Lukčo), Ivanović, Pálfi, Outtara Dao (73. Putu), Kilibarda, Suchý, Ledecký (84. Pragr), De Vasconcelos. Trenér: Rui Capela.

Hodonín: Petráš – Dressler, Glushach, Sukup, Pernica (73. Jáger), Kadlec, Bobčík (80. Bobčík), Holek (66. Burac), Bohun (66. Smékal), Langer, Dunda. Trenér: Pavol Švantner.