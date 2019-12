Fotbalisté Znojma poslední zápas proti rezervě Zlína vyhráli 2:1. Jak už dříve řekl kouč Volf, tým stráví zimu v relativním klidu. „Držíme třinácté místo tabulky s dvaceti body. Přípravu na jaro začínáme šestého ledna,“ uvedl Volf. Už pět dní nato se skvadra 1. SC utká s prvoligovým Slováckem a o týden později s divizním FK Hodonín. Leden pak Jihomoravané uzavřou střetnutími s rakouským SKU Amstetten a slovenským Šamorínem.

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ 1. SC ZNOJMO

1. FC Slovácko – 1. SC Znojmo (SO 11.1., 11.00)

FK Hodonín – 1. SC Znojmo (SO 18. 1., 11.00)

SKU Amstetten – 1. SC Znojmo (SO 25.1., 14.00)

FC ŠTK 1914 Šamorín – 1. SC Znojmo (ST 29. 1., čas bude upřesněn)

ŠK Slovan Bratislava B – 1. SC Znojmo (SO 1. 2., čas bude upřesněn)

SK Líšeň – 1. SC Znojmo (SO 8. 2., 10.00)

FK Inter Bratislava – 1. SC Znojmo (SO 15. 2., 11.00)

FK Blansko – 1. SC Znojmo (SO 22. 2., 10.00)

TJ Sokol Lanžhot – 1. SC Znojmo (SO 29. 2., čas bude upřesněn)

Hned dvě utkání s mančafty od našich východních sousedů sehrají v průběhu února. „První únorovou sobotu je na programu ŠK Slovan Bratislava, pak hrajeme s brněnskou Líšní a patnáctého února nastoupíme proti FK Inter Bratislava,“ uvedli představitelé klubu na svém webu.



Druhý měsíc nového kalendářního roku uzavřou borci 1. SC přátelskými kláními s třetiligovým Blanskem a divizním Lanžhotem. „Ještě chybějí detaily jako místa a časy. Ty se ještě budou upřesňovat,“ uzavřeli fotbalisté Znojma. Jarní část MSFL začnou osmého března, kdy doma vyzvou Baník B.