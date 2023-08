Sobotní fotbalový duel mezi domácími Rosicemi a Znojmem vypadal spíše jako souboj v mariáši. Ve druhém kolem Moravskoslezské fotbalové ligy padlo šest žlutých karet, čtyři červené a po jedné brance na každé straně. Cizinecká legie 1. SC už podruhé za sebou brala remízu 1:1.

Znojemští fotbalisté (modří) brali druhou plichtu za sebou. Potom, co v prvním kole MSFL uhráli se s B-týmem Slovácka bod výsledkem 1:1, zopakovali stejné skóre i v Rosicích. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Hlavní rozhodčí Zdeněk Silný odstartoval karetní přebíjenou v šesté minutě, kdy žlutou schytal Christian Frigerio. Ten se pak za čtvrt hodiny odporoučel do kabin, když mu sudí udělil druhou žlutou a následně červenou kartu.

"Do zápasu jsme vstoupili dobře a kontrolovali soupeře, ale ve dvacáté minutě se rozhodčí rozhodl vyloučit jednoho z našich hráčů a od té chvíle jsme byli v nevýhodě. Přesto jsme měli v prvním poločase nejlepší příležitost utkání, kdy zcela izolovaný Duarte nedokázal skórovat," hodnotil znojemský kouč Luís Filipe da Silva. Oba týmy pak po hře nahoru dolů končili úvodní pětačtyřicetiminutovku bez branek.

Po změně stran začala skvadra od rakouských hranic hrát vabank. A hlavní arbitr Silný měl pořád balíček karet v ruce. Do závěrečného hvizdu rozdal po jedné žluté a červené na straně Rosic. Čtyři žluté pak vyfasovali Znojemští, včetně asistenta Ridiho Dautiho. Portugalec musel opustit i lavičku, protože vzápětí vyfasoval druhou žlutou a následně červenou. "Escéčko" dostalo i zbytek červených karet.

"Ve druhém poločase jsme ve snaze dosáhnout vítězství zariskovali, když jsme měli o jednoho hráče méně. Skončili to vyloučením Ivanoviće. To byla situace, která nám nakonec uškodila a přivedla Rosice do výhody," dodal Silva.

Hostující brankáře Franka Škugora propálil v sedmasedmdesáté minutě Fabián Matula. Jeho gól oslabené Znojmo ještě více semkl. "Naši kluci byli skvělí. Druhou minutu v nastavení se prosadil Carlos De Almeida Parede Neto, dosáhli jsme remízy a téměř vyhráli," uzavřel trenér 1. SC.

Znojmo tak získalo druhý bod do tabulky. Další klání ho čeká v sobotu od půl páté večer doma, kdy hostí B-tým Zlína. Ještě před tím odehrají Jihomoravané ve středu odložené první kolo MOL Cupu ve Ždáru nad Sázavou.

Rosice - Znojmo 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 77.Matula – 90+2.De Almeida Parede Neto. ŽK: 2:4. ČK: 61.Fila – 20.Frigerio (2x ŽK), 61. Ivanović (ZNO), 90+2. Dauti (asistent) (2x ŽK). Rozhodčí: Silný – Řezníček, Dorušák. Diváci: 240.

Rosice: Zádrapa – Němeček (80. Kršák), Zezula, Buchta, Praks – Kulík (72. Dobrovodský), Novák – Sedláček (68. Matula), Koláčný, Fila – Přerovský (80. Goj). Trenér: Petr Čuhel.

Znojmo: Škugor – Pálfi (46. Grgič), Carneiro, Ivanovič, Frigerio – Neto de Sousa (46. Lukčo), De Vasconcelos, Trajkovič – Kilibarda (78. De Almeida), Gomes (68. Rachidi), Abdellaoui (56. Pereira). Trenér: Luís Filipe da Silva.