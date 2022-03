Do série se Salcburkem vstoupili prohrou, znojemské Orly ztrestal i Schneider

S fotbalem začínal v rodném Višňovém. „Ale tam jsem hrál jenom za přípravku,“ vzpomíná černovlasý borec.

Na podzim vsítil soupeřům v dresu třetiligového 1. SC tři branky. „V jednom zápase jsem je však nedal,“ přísahá Kirschner. Zato jedno prvenství si za „escéčko“ odbyl. Duel z konce září 2021 nezapomene. „Byl to domácí zápas s Jihlavou. Vůbec poprvé v životě jsem obdržel červenou kartu,“ kroutí hlavou Kirschner.

Dlouhá příprava

Mimo 1. SC působil i ve třetiligových Rosicích. Jak vzpomíná, za mančaft z Brněnska dal gól, jež mu dlouho zůstane v mysli. „Bylo to před dvěma roky proti Sigmě Olomouc B, když jsme z naší poloviny se spoluhráčem Pavlem Novákem přešli přes tři hráče a on mě pak poslal do samostatného úniku. Já jsem šel sám na bránu a ze šestnáctky jsem přehodil gólmana,“ září štěstím ještě dnes Kirschner.

Béčko olomoucké Sigmy hodnotí jako kvalitního soupeře i teď. „Proti Hanákům se nám docela dobře hraje a daří se nám. Nemám rád střetnutí s Vrchovinou a Uherským Brodem,“ vypočítává.

Otevřený začátek zavřel Znojmu kroměřížský Sklenář

První březnovou sobotu odehrál úvodní zápas jara Moravskoslezské fotbalové ligy doma proti Kroměříži. „Na jaro jsem se těšil moc. Příprava byla dlouhá, měli jsme celkem dost přátelských klání a na ligu už jsem se třepal,“ shrnuje své pocity Kirschner.

Tasovická stopa

Rád vzpomíná i na štaci v divizních Tasovicích. U tamějších Sokolů strávil dohromady tři sezony. „V Tasovicích to bylo vždycky super, nemůžu říct proti nim nic špatného, byla tam skvělá parta a mam tam spoustu kamarádů doteď. Ale chtěl jsem jít fotbalově víš, ve Znojmě jsem vyrůstal, takže je to pro mě srdcovka, jsem rád, že jsem se vrátil,“ dodává kanonýr.

Znojemští plavci přivezli ze Slovenska pět medailí

Odmala je fanouškem Christiana Ronalda a preferuje pražskou Spartu oproti Slavii. „Když si mám dále vybrat, tak dám přednost pivu proti vínu, místo svíčkové si radši nandám guláš a na dovolenou pojedu k moři než na hory,“ upřesňuje Kirschner.

Do nižších úrovní fotbalových soutěží na Znojemsku se zatím nechystá. „Okresní přebor jsem ještě nehrál, to mě teprve čeká ,“ uzavírá s úsměvem Kirschner.

Zdroj: Deník