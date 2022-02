Brankáře Bartosze Przybysze výrazně ohrozili jen líšeňští ofenzivní hráči Marek Matocha a Martin Zikl. „Těžko jsme se dostávali do šancí, dobře bránili, ale bylo to spíš o nás. Bylo vidět, že jsme bez šťávy a energie. S tím zápasem nejsem úplně spokojený,“ podotkl útočník brněnského celku Zikl, jenž naskočil do zápasu od začátku druhého poločasu.

Svěřenci líšeňského kouče Milana Valachoviče absolvovali v Březí týdenní soustředění, které zakončili generálkou proti Znojmu. „Zaměřili jsme se hlavně na taktiku, což je před startem soutěže důležité. Trénovali jsme i standardky, abychom byli na páteční zápas s Ústím dobře připravení,“ zmínil Zikl.

Líšeňští fotbalisté odehráli v přípravě osm zápasů, v únoru vyhráli pouze jednou s druholigovou slovenskou Petržalkou 4:1, před týdnem pak prohráli 1:2 s třetiligovými Rosicemi a naposledy proti Znojmu se gólově neprosadili. „Ze zkušenosti víme, že si tohle nesmíme vůbec připouštět. Poslední zápasy nám úplně nevyšly, ale osobně je úplně pouštím z hlavy. Je důležité se soustředit hlavně na soutěž, v níž se bude lámat chleba. A myslím, že jsme na ni dobře nachystaní,“ poznamenal Zikl.

Dvaadvacetiletý forvard na začátku zimní přípravy léčil zlomenou ruku. Když se zapojil naplno do tréninku, hned zase onemocněl. „Pomalu jsem se do toho dostával a najednou přišel covid. Přetrpěl jsem to, jeden den mi bylo špatně, bolela mě hlava a měl jsem horečku, ale pak jsem se už těšil zase zpátky. Z toho, co jsem do té doby naběhal, jsem nic neztratil. První tréninky jsem byl jen trochu víc zadýchaný než obvykle, jinak v pohodě,“ ubezpečil Zikl, že do pátečního utkání na hřišti v tabulce jedenáctého Ústí nad Labem je připravený.

Znojmo vstoupí do jarní části třetí ligy v neděli na domácím stadionu s vedoucí Kroměříží.

Znojmo - Líšeň 0:0

Rozhodčí: Zaoral – Gasnárek, Tomanec.

ŽK: Ulbrich, Málek – Holman, Krakovčík.

Znojmo: Prybysz (82. Polepil) – Kočík, Hnaníček (68. Žalud), Prokeš, Papež – Glushach, Holman (76. Bartůněk), Krakovčík, Russmann – Kirschner (74. Kartisovs), Okleštěk (74. Březina).

Líšeň: Vítek (46. Veselý) – Pašek, Otrísal, Černín (46. Ševčík), Bednář (46. Lutonský) – Minařík (46. Málek) – Stáňa (46. Ulbrich), Šumbera, Matocha (72. Stáňa), Krška (18. Machalík) – Toutou (46. Zikl).