Znojemský fotbal prochází turbulentními změnami už několik let. Když jste vloni zakoupil klub od Jiřího Tunky, mnozí si mysleli, že se 1. SC vzpamatuje. MSFL jste zachránili, ale za půl roku zde vyvstalo několik neznámých. Proč se třeba změnil třikrát za pár měsíců předseda představenstva?

Chtěl bych začít trochu zeširoka, abych vše uvedl do souvislostí. Nyní, obdobně jako u jiných podobných projektů, které jsme realizovali v minulosti, je naší vizí vytvořit ucelený ekosystém, který přinese přidanou hodnotu komunitě, akcionářům i městu. Jde nám o projekt zaměřený na rozvoj talentů, silnou a produktivní akademii, zkušený management a obchodně orientovaný koncept založený na diverzifikaci generování různých zdrojů příjmů na podporu činnosti klubu a přidružených společností.

Byli jsme si na začátku vědomi výzev, které nás čekají, ale jsme zaskočeni vysokou mírou zklamání, která je nad naše očekávání. Vždy jsme totiž stavěli naše podnikání na transparentnosti, důvěře a integritě, bohužel jsme byli konfrontováni se špatným řízením, lží, zneužíváním finančních prostředků či porušováním fiduciárních povinností. Úroveň řízení klubu jeho představenstvem a vedením za dobu posledních šest měsíců nás donutila přijmout drastické kroky a opatření.

Co máte tedy za cíl do nové sezony?

Osobně jsem za pětatřicet let své praxe vedl mnoho náročných projektů, ale 1. SC Znojmo je jedinečný rozsahem problémů, které jsme zdědili po předchozím majiteli, které je třeba napravit, a pracujeme na tom intenzivně každý den. Obrazně řečeno, mohl bych vydat knihu o tom, kolik je potřeba nalít vody do pouště, aby se zazelenala. Vedle všech těchto problémů však bylo prvotním cílem zachránit klub před sestupem, což se podařilo. Ale za jakou cenu? Po sportovní stránce máme ambice přivést klub co nejdříve do vyšší soutěže.

Přijmeme všechny

Kádr tvoří cizinci, trenéři jsou cizinci. Od fanoušků se ozývá, že nechcete české hráče. Co se podle vás stalo?

V lednu 2023 jsme převzali prázdný klub, s výjimkou šest hráčů, a museli jsme během měsíce vybudovat tým 20 až 22 hráčů. Abychom toho dosáhli, sledovali jsme více než 70 fotbalistů na místní i mezinárodní úrovni.

Chtěli bychom především poděkovat panu Rui Capelovi za jeho odhodlání a podporu při dosažení našeho cíle zachránit klubu před sestupem. Musel totiž čelit mnoha výzvám uvnitř klubu i ze strany jeho bývalého vedení, které mu mělo poskytnout veškerou potřebnou podporu, aby byl na své náročné cestě úspěšný, ale vedení mělo jiné plány, které jsou vzdálené ochraně zájmů klubu, ale nakloněné spíše osobním zájmům, které nejsou přínosné pro klub ani akcionáře.

Poté, co jsme provedli změny uvnitř organizační struktury klubu, jsme museli čelit mnoha zásahům od lidí, které jsme propustili, a následně i díky tomu jsme bohužel přišli o několik hráčů, zejména českých, jiným třeba vypršela smlouva, například Oldřichu Prágrovi z Brna.

Kádr se tedy obměnil téměř kompletně, v týmu zůstalo jen pár hráčů. Na konečné podobě ale nyní ještě pracujeme a představíme ji, jakmile budou změny dokončeny.

Co tedy očekáváte? Máte argumenty například v podobě nových hráčů?

Víme, že nyní budeme čelit odvetě lidí, které jsme propustili, ale musíme mít alternativní plán. Ač bychom byli velmi rádi mít v klubu české hráče a stále jim nabízíme možnost uplatnění v našem týmu, najít je bylo v krátkém časovém horizontu náročné až nemožné. Stále však na změnách v kádru pracujeme. Do současného týmu jsme přivedli hráče z Portugalska, Brazílie, Francie, Nizozemska a dalších zemí. Jak jsem již uvedl, stále hledáme další hráče na místní, národní i mezinárodní úrovni prostřednictvím naší sítě i prostřednictvím externích partnerů.

Nové posily 1. SC Znojmo

· Luis Pedro Neto de Sousa

· Carlos De Almeida Parede Neto

· Fabio Domingues Pereira

· Artur Scapinello Rodrigues

· César Rafael Lima Paula

· Catalin Moraru· Christian Frigerio· Karlo Grgić

· Joao Miguel Carneiro Rodrigues

· Duarte Filipe Gomes Ferreira

Rui Capela, který si přál u klubu zůstat pouze do konce sezóny, deklaroval před vypršením kontraktu, že pokud se mu podaří klub zachránit, bude nadále podporovat budování týmu pro příští sezónu s cílem postoupit do druhé ligy. Je tedy stále určitým mentorem pro interní sportovní vedení týmu a jsme mu vděčni za jeho obětavost a podporu. V současné době na trenérských postech působí Luis Silva jako hlavní trenér, Ridi Dauti jako asistent trenéra a Miguel Paiva jako trenér brankářů. Důvodem změn je rozhodnutí vedení klubu a ukončení časově ohraničených kontraktů bývalých trenérů.

Jak hodnotíte přípravu, když už tuto neděli hrajete předkolo MOL Cupu ve Staré Říši a následující týden startujete soutěž?

Jsme téměř u cíle, pokračujeme v hodnocení a výběru vhodných hráčů, dokud nebudeme mít potřebných 22 až 24 hráčů. Výkon týmu v přípravných zápasech nás utvrzuje v přesvědčení, že jsme na dobré cestě. Náš tým je pozitivně vnímán i ze strany našich soupeřů. Herní výkon se zlepšuje s každým utkáním, v zápasech máme převahu. Pokud tedy vše půjde tak, jak se nám nyní v přípravných utkáních jeví, jsme na dobré cestě splnit naše předsevzetí.

Horkou diskusi vzbudily i termíny domácích utkání v neděli. Lidé byli ve Znojmě zvyklí chodit na fotbal v pátek. Budete případně řešit ještě změnu termínů zápasů?

Ano, změnu termínů řešíme s jednotlivými kluby a budeme se snažit, aby se maximum možných domácích zápasů odehrálo v tradičním pátečním termínu. První domácí zápas se ale odehraje v neděli 6. srpna od 17 hodin.