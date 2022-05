Kanonýr Částek čekal v Dyji s pětigólovou salvou do druhého poločasu

MSFL však podle informací Deníku Rovnost ve druhém největším městě Jihomoravského kraje pravděpodobně po letošní sezoně skončí. Managment 1. SC Znojmo FK jedná s oddílem FC Náměšť nad Oslavou - Vícenice o předání licence. "Chystaná fúze už je podepsaná. Znojemské oprávnění na třetí ligu má převzít Náměšť nad Oslavou," řekl Rovnosti zdroj blízký Náměšti. Nepřál si být jmenován, redakce však jeho jméno zná.

Mančaft Náměšti v současnosti nastupuje v krajském přeboru Vysočiny. Podle předsedy tamějšího oddílu Jana Jabůrka stále probíhají schůzky. "Byl jsem fyzicky na dvou zápasech Znojma. Komunikace trvá. Netroufám si to požadovat za uzavřené, ale asi na tom pravdy něco bude. To je tak všechno, co k tomu mohu říci," reagoval Jabůrek.

Oboustranná setkání potvrdil i místopředseda a sportovní manažer 1. SC Jakub Prokeš. "Jednání skutečně proběhla, ovšem nechci se k tomu nyní vyjadřovat. Ještě je brzy," uvedl Prokeš.

Jasno o budoucím setrvání třetí ligy ve Znojmě bude na začátku června. "Uzávěrka přihlášek na sezonu 2022/2023 je 6. června. Ze strany Znojma nebo Náměště nad Oslavou nám prozatím nic nepřišlo," osvětlil sekretář Řídící komise FAČR pro Moravu Radek Šindelář.