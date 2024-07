„K neustálé nestabilitě klubu přispěly také zlovolné a sobecké kroky, jako je zpronevěra finančních prostředků, krádeže a zneužívání plných mocí předchozími členy představenstva. Podepsané smlouvy byly čistě pro osobní prospěch a šly proti zájmům klubu. V důsledku toho se klub musel vypořádat s četnými fakturami, z nichž mnohé byly neoprávněné,“ uvedli znojemští akcionáři.

Abdellaoui koupil klub od Tunky na podzim roku 2022. Do stabilizace prý nasypal čtrnáct milionů korun. „Dali jsme naději fotbalovému klubu, který před převzetím znatelně upadal. Město podpořilo klub ročním přídělem pět set tisíc korun v minulé sezoně a jedním milionem korun v letošním roce, z čehož čtyři sta tisíc korun musí odečíst poté, co bylo klubu nařízeno zaplatit účet za elektřinu na stadionu za uplynulý rok,“ netěšilo akcionáře.

Jinou optikou to vidí jeden z gólmanů, který vloni nastupoval v dresu Znojma. Jméno si nepřál uvést, redakce jej však zná. „Nikdo tam neměl peníze. Nic se nevyplácelo. Všichni hráči měli problémy s příjmem, ale i výplatou bonusů. Za posledních pár měsíců jsme nedostali nic,“ objasnil brankář.

I když se znojemským třetiligovým fotbalistům v uplynulé sezoně dařilo, nejlépe za posledních pět let, když skončili čtvrtí, scházelo prý vedení 1. SC více podpory ze strany města i dalších sponzorů. „Odstraněním dluhů z minulosti si akcionáři slibovali budování nové důvěry a spolupráce s místními podniky a organizacemi. Tohoto cíle se nepodařilo dosáhnout, protože i ten nejjednodušší úkol, jakým je najít vhodné tréninkové hřiště, zůstává abnormálně obtížný kvůli špatné image, kterou klubu zanechalo jeho minulé vedení. Soudě podle těchto čísel je zpráva jasná. 1.SC Znojmo FK nemá takovou váhu, a nezaslouží si takovou podporu, jakou by si zasloužit měl, i přestože patří mezi nejúspěšnější městské týmy všech sportů,“ píšou akcionáři v prohlášení.

Podle výše zmíněného gólmana je situace opravdu špatná. A majitel se prý snaží schovat za prodejem klubu. „Youssef (vlastník 1. SC Znojmo, pozn. red.), to nechal zkrachovat. Nikomu neplatil. Chci, aby o tom vědělo co nejvíce lidí,“ dodal bývalý brankář 1. SC.

Jeho spoluhráči, stejně jako on, jsou buď doma v cizině, anebo už v nových angažmá. Například Carlos Neto, nejúspěšnější střelec loňské sezony MSFL, již kope do míče v Chiangmai United, který hraje druhou ligu v Thajsku. Slovák Lukáš Lukčo podepsal v druholigovém slovenském klubu FK Humenné, a Miguel Velosa se vrací do Portugalska, kde obléká dres ve třetiligovém Caldas SC.