Fotbalisté třetiligového Znojma brali druhou výhru v řadě během jednoho týdne. Potom, co ve středu vyhráli v Uničově 2:1, porazili v neděli doma tým Hranic 3:0.

Znojemští fotbalisté (modří) vyhráli podruhé v řadě. V neděli v rámci 7. kola MSFL porazili doma tým Hranic 3:0. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Cizinecká legie Jihomoravanů dostala nový impuls do sezony potom, co vedení klubu odvolalo v polovině září trenéra Luise Da Silvu. Jeho místo prozatím obsadil dosavadní asistent Ridi Dauti. Znojemští nastoupili do utkání proti Hranicím bez potrestaného Christiana Frigeria, který dostal v Uničově dvě žluté a tudíž červenou kartu. I přesto od startu zápasu plnila skvadra z města nad řekou Dyjí roli favorita.

"Jsem maximálně spokojený s výsledkem a způsobem, jakým jsme hráli. Náš herní plán jsme splnili velmi dobře a podařilo se nám udržet čisté konto," hodnotil Dauti.

Skóre otevřel ve třiatřicáté minutě Rodrigo Abreu De Sá Vilela. Po změně stran pokračovali hráči 1. SC ve vítězném tažení. Marko Kililbarda využil šance na 2:0 v sedmačtyřicáté minutě a na konečných 3:0 pojistil tři body Znojma o čtyři minuty později Carlos De Almeida Parede Neto.

Znojmo drží v tabulce MSFL po osmi utkáních jedenáctou příčku s deseti body. Další do soutěžního žebříčku může přidat již v sobotu, kdy od půl čtvrté odpoledne vyběhne na hřiště Blanska. "Chceme pokračovat v našem tempu i v dalším zápase," uzavřel Dauti.

Znojmo - Hranice 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 33. De Sá Vilela, 47.Kilibarda, 51. Neto. ŽK: 64. 1:1. Rozhodčí: Budovič – Svoboda, Vlk. Diváci: 195.

Znojmo: Škugor – Trajković, Ivanović, Carneiro Rodrigues (66. Grgić), Neto De Sousa (76. Pálfi), De Almeida Parede Neto (76. Gomes Ferreira), Abdellaoui (46. Lukčo), Kilibarda, Rocha Santos, De Vasconcelos, De Sá Vilela (87. Rachidi). Trenér: Ridi Dauti.

Hranice: Spurný – Vavřík, Kundrát, Jasenský (76. Vymětalík), Grygar, Beňa (55. Cverna), Červenka (55. Opatřil), Koláček, Berčík (55. Kuchař), Rolinc, Hapal (55. Cagaš). Trenér: Radek Malina.