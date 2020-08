V posledním utkání Moravskoslezské fotbalové ligy na začátku března prohráli 0:5 s rezervou ostravského Baníku. Po pěti měsících zahájili znojemští fotbalisté nový ročník proti stejnému soupeři. A jarní neúspěch odčinili. Na hřišti soupeře zvítězili s novými posilami v základní sestavě 3:0.

Fotbalisté Znojma (v modrém) remizovali v přípravném utkání proti Bzenci 2:2. Foto: 1. SC Znojmo/Milan Šoba | Foto: Deník / VLP Externista

Do nové sezony vstoupilo Znojmo po jediné výhře a dvou remízách ze šesti přípravných zápasů. „Málokdo nám věřil, ale to nás ještě víc hnalo kupředu. Každý bod z venku se počítá, vítězství nás těší,“ pravil znojemský záložník Milan Moravec, který po odchodu Muamera Avdiče do Startu Brno převzal kapitánskou pásku.