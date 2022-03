Chladné počasí nad znojemským stadionem v Horním parku rozčísnul horkou střelou ve čtrnácté minutě Petr Kirschner. Znojmo vedlo do šestadvacáté minuty, kdy hosté srovnali na 1:1.

Podle trenéra Jihomoravanů Aloise Skácela mělo úvodní střetnutí jara skončit remízou. "Utkání bylo oboustranně dobré. Přijela největší kvalita, proto jsou na prvním místě," hodnotil lodivod 1. SC.

Znojmu utnul šanci na zisk bodů v šestapadesáté minutě kroměřížský Petr Sklenář. "Bohužel jsme nepočítali s tím, že gólman udělá špatnou chybu. Pomohl soupeři, i když jsme předtím s důrazem zakončili," litoval Skácel.

Kouč Kroměříže Bronislav Červenka i přes výhru mírnil pozitivní emoce. "Byli jsme nervózní. Znojemští měli skvěle propracovanou defenzivu, šli do rychlých protiútoků. Je to vždy nebezpečné, v otevřených prostorách se jim snáze hraje. Neměli jsme to tak jednoduché," uvedl lodivod hostů.

Znojemští tak na první body jara musí počkat. Již v neděli nastoupí od čtvrt na jedenáct ráno na hřišti Velkého Meziříčí. "Jdeme zápas od zápasu. Na Vysočině to bude těžké, ale pokusíme se bodovat," uzavřel Skácel.

1. SC Znojmo - SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 14.Kirschner – 26.Cupák, 56.Sklenář. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Daniel - Mojžíš, Rosický. Diváci: 210.

1. SC Znojmo: Przybysz – Papež, Russmann, Okleštěk (C), Holman (80.Kartišovs), Glushach, Kočík, Prokeš, Hnaníček, Krakovčík, Kirschner. Trenér: Alois Skácel.

SK Hanácká Slavia Kroměříž: Dostál – Tiahlo, Cupák, Machálek, Houser, Sklenář (77.Mlčoch), Matoušek (C), Lhotecký (87.Surynek), Jeleček, Červenka (74.Votava), Plecitý (77.Vyhlíd). Trenér: Bronislav Červenka.