Vocílka, který studuje na gymnáziu, šanci využil. „Díky on-line výuce mám více času na trénování, než za běžných podmínek.Každý den máme kolem tří videohodin. Mezi nimi se jdu proběhnout, nebo případně posilovat,“ říká v rozhovoru pro Znojemský deník.

Do A-mužstva jste se dostal během letní přípravy. Nyní již bývalý trenér 1. SC Znojmo Milan Volf zmínil, že patříte mezi naděje. Potěšilo vás jeho rozhodnutí?

Měl jsem takové tajné přání, aby první pozvánka do A-týmu přišla ještě během dorostu. Že by mohla tato nabídka přijít takhle brzy jsem vůbec nečekal. Jsem moc rád, že jsem dostal možnost si zahrát za muže již tak brzy. Velice mě to potěšilo. Panu trenéru Volfovi a asistentovi Kirschnerovi jsem za takovou důvěru velmi vděčný.

Důvěřiví spoluhráči

Jaký pro vás byl start v sedmnácti letech ve třetí lize?

V přípravě jsem odehrál většinu minut, tak jsem měl možnost si zvyknout. Cítil jsem i od spoluhráčů a trenérů důvěru, to mi v prvních zápasech hodně pomohlo. Snažil jsem se to brát, jako obyčejný zápas. První zápas jsme hráli s rezervou Baníku Ostrava. Bylo důležité nevnímat tlak z tribuny. Když po mě pořvávali nebylo to moc příjemné, ale už jsem si na to zvykl. Naštěstí všechno do sebe zapadlo a utkání jsme vyhráli 3:0.

Hrajete i za U19 Znojma. Které rozdíly tam panují oproti dospělému fotbalu?

Rozhodně v rychlosti hry. V MSFL se i sebemenší nevynucená chyba trestá gólem. V dorostu se tomu dá většinou ještě zabránit. Ve třetiligových týmech většinou není žádná pozice, kde by byl slabší hráč, což se občas v dorostu stává. Také z prvních tréninků jsem chodil úplně vyřízený a vše mě z mnohem důraznějších osobních soubojů bolelo. Rozdíl je i v tom jaký máme servis, v A-týmu máme navíc kustoda a maséra.

Postupný přechod

Nynější situace vám znemožňuje naplno trénovat i studovat. Daří se vám rozdělit čas mezi fotbal a studiem na gymnáziu po internetu?

Díky on-line výuce mám více času na trénování, než za běžných podmínek. Každý den máme kolem tří videohodin. Mezi nimi se jdu proběhnout, nebo případně posilovat. Učení rozhodně nemáme méně, než když jsme ve škole. Spíše mi vyhovuje, že si mohu rozvrhnout sám, kdy jakou věc budu dělat. Ale rozhodně se individuálně trénuje mnohem hůře, nežli s kolektivem.

Z jedenácti odehraných zápasů jste nastoupil k šesti a na hřišti strávil 399 minut. Byl jste spokojen s vytížením?

Samozřejmě bych chtěl odehrát všechny možné minuty. Ale kdybychom neměli konkurenci, měli bychom o motivaci méně. Možná to pro můj rozvoj i bylo lepší, že přechod na mužský fotbal byl postupnější. Věřím, že moje výkony budou na jaře takové, abych odehrál co nejvíc minut.

Podzimní část neproběhla pro znojemské fotbalisty lichotivě. V tabulce držíte šestnácté místo, odvolaný kouč Volf celku vyčítal zmatenost a bojácnost. Co týmu chybělo, aby šel více dopředu?

Z mého pohledu kvalitu rozhodně máme, problém mohl být v tom, že jsme se sehrávali. Také nám chyběla předfinální fáze. Dalším faktorem je i to, že důležitá utkání o střed tabulky máme teprve před sebou. Pravdou ale je, že bychom na tom měli být lépe než na šestnáctém místě.

Dobré vzpomínky

Jak hodnotíte odchod trenéra Volfa?

Budu na něj mít jen dobré vzpomínky. Víc to nechci komentovat.

Majitel klubu Jiří Tunka hledá nového stratéga. Chtěl by jej představit do poloviny prosince. Už máte indicie, kdo by jím mohl být?

S kluky už nějaké tipy máme. Jméno ale prozatím nevíme. Jak ho budeme vědět, tak bude oznámeno i na sociálních médiích a stránkách klubu. Teď trénujeme podle individuálního plánu abychom byli ve správné kondici, až se opatření rozvolní.

Budete v lednu usilovat o místo v kádru A-týmu, anebo dáte přednost juniorce?

Od malička co jsem přestoupil do Znojma usiluji o A-tým. Věřím, že poctivou individuální a později společnou přípravou budu plně nachystaný hrát. Jestli budu dostávat příležitosti je už na novém trenérovi. Je nás teď hodně a to je dobře! V U19 jsou výborné tréninky pod vedením koučů Havlíka a Adamova. I dorostenecká soutěž je velmi kvalitní.

Začít hrát by se mělo, pokud to situace dovolí, v únoru. Zažil jste pět měsíců bez fotbalu?

Je to podobné jako na jaře, kdy jsme soutěž nedohráli a měli jsme asi tři a půl měsíce přípravu. Teď máme odehráno něco přes čtvrtku soutěže a před námi další pětiměsíční příprava. Všichni hrajeme kvůli mistrovským utkání, a tak je tato pauza, která je pouze o trénování, velmi dlouhá. Hlavní je, že je to sport, a ten musí hlavně bavit. Když to šlo, chodili jsme na fotbálky, teď pouze ve dvou kopat. Na jaře to bude velmi náročné, měli bychom odehrát třiadvacet zápasů. Je důležité se na to pořádně připravit a dostat se do klidových příček od sestupu. Zcela věřím, že se nám to povede!