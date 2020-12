Fotbalový kouč Václav Dvořák působí u znojemské mládeže na dvacet let. K tomu trénuje i krajské výběry. Osudovou se mu stala kategorie U15, v jejímž rámci vychovává nové Baroše či Nedvědy. Loni jej majitel třetiligového týmu 1. SC Znojmo, Jiří Tunka, jmenoval sportovním ředitelem mládeže. I když letošní sezona trvala krátce, Dvořák u mnoha dětí a dorostenců vidí značný pokrok.

Když v červenci Dvořák přebíral se svými asistenty nové hráče z U14 do U15, sledoval, jak rychle jich spousta do listopadu dospěla. „Tak je to ale pokaždé. Ale letošek je specifický. Během pěti měsíců udělali kluci velký skok,“ těšilo sportovního ředitele mládeže.

Potom přišlo druhé předčasné ukončení soutěží během roku. „U15 hrála naposledy s Vyškovem, pak nebylo nic. Ale vím, že hoši poctivě trénovali. Nejen moji svěřenci chodí rádi na stadion. Tento věk je zlomový a hráči začínají chápat principy, bez kterých se profesionální fotbal neobejde,“ přemýšlel Dvořák.

Hlavním cílem znojemské mládeže pro jarní část sezony je udržet dorostenecké ligy. „To je pro nás priorita. Chtěl bych poděkovat všem trenérům. I když je to mravenčí práce, tak za pár let se to projeví,“ uvedl lodivod U15 1. SC Znojmo.

Jiná výzva pak přišla na začátku prosince, kdy A-tým Znojma převzal nový stratég David Langer. Ten chce více angažovat do seniorského mančaftu dorostence z U18 a U19. „Musíme vypracovat koncepci, aby Znojmo stavělo hlavně na hráčích z vlastních řad. Takoví fotbalisté si angažmá více váží. S trenéry mládeže chci vytipovat fotbalisty, kteří by mohli trénovat s U19 i s A-týmem. Vybraným bych mohl dávat dopoledne individuální lekce,“ prozradil po svém nástupu Znojemskému deníku Langer.

Václav Dvořák s ním do jisté míry souhlasí, o novinku se však v rámci Znojma nejedná. „Spolupráce mezi mládeží a A-mužstvem zde existovala vždycky. Myslím si, že je to pořád stejné. Ať už zde byl Radim Kučera, Jiří Balcárek či další trenéři,“ dodal Dvořák.

V uplynulé sezoně se dle něj kooperace osvědčila u Radima Pohanky. Devatenáctiletý útočník oblékal současně dres „áčka“ a naskakoval i za U19. „V obou případech dával důležité branky a neztratil se,“ uzavřel sportovní ředitel mládeže 1. SC Znojmo.