Fotbalisté FK Znojmo zahájili rok aktivně na sedmačtyřicáté Novoroční čunče

Již v úterý pak zahájí přípravu. Cíl zní podle kouče 1. SC jasně. „Chceme udržet třetí ligu,“ vyřknul Skácel. Jihomoravané potřebují vyvážit defenzivu a ofenzivu. „Budeme pracovat na věcech, kde jsme nebyli až tak dobří a musíme zkvalitnit útočnou fázi,“ dodal trenér.

Než rozhodčí odpíská první mistrovské utkání jara, absolvují jeho svěřenci devět cvičných duelů. První už 15. ledna na umělém trávníku v Novém Šaldorfě proti Otrokovicím. V něm už nenastoupí Alison, který skončil. Ze znojemského hostování se domů vrací i záložník David Moučka.

Naopak do města nad řekou Dyjí míří z Brna borec se třetiligovými zkušenostmi a ze zahraničí přijdou tři vytipovaní hráči. „Ještě máme rozjednaného fotbalistu ze druhé ligy, ale jména teď opravdu říkat nebudu. Obsazujeme pozice, kde nás tlačí bota – střed zálohy, křídlo a útočník,“ řekl sportovní manažer 1. SC Jakub Prokeš.

Dle něj už opadla špatná pověst znojemského fotbalu. „Oproti dřívějšku se to zlomilo, hráči se sami ozývají, že k nám chtějí jít. Je to výhoda,“ zněl nadšeně Prokeš.

Znojemští mají dlouhodobě problém sehnat kvalitní hřiště pro přátelské zápasy i tréninky. V létě hráli třeba v Břežanech, mač proti slovenské druholigové Skalici absolvují na umělce až v Pohořelicích. „Jelikož nám město diktuje, kdy smíme dvakrát v týdnu využívat hrací plochu stadionu, tak hledáme alternativy,“ krčil rameny Prokeš.

To jsou dle trenéra 1. SC pouze lapálie. „Hlavní bude, jestli MSFL skončí v řádném termínu, anebo dříve. Existuje spousta proměnných, ať už je to covid, nemoci či zranění. Musíme hrát tak, abychom byli daleko od sestupových pozic. Podzim byl prvním poločasem a soutěž pro nás teprve teď začíná,“ uzavřel Skácel.

Jihomoravané odstartují jaro v neděli 6. března od 10.15 hodin, kdy doma na stadionu v Horním parku vyzvou tým Kroměříže.

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ 1. SC ZNOJMO

1. SC Znojmo - FC Viktoria Otrokovice (SO 15. 1. 10.15, Nový Šaldorf)

1. SC Znojmo - Skalica (SO 22. 1. 13.00, Pohořelice)

FC Petržalka - 1. SC Znojmo (ST 26. 1. 10.15, Bratislava)

FK Hodonín - 1. SC Znojmo (SO 29. 1. 11.00, Hodonín)

TJ Start Brno - 1. SC Znojmo (SO 5. 2. 16.00, Brno-Řečkovice)

1.SC Znojmo - SK Olympia Ráječko (ST 9. 2. 18.00, Pohořelice)

FC ŠTK 1914 Šamorín - 1.SC Znojmo (SO 12. 2. 10.30, Dunajská Streda)

FK Nové Sady - 1. SC Znojmo (NE 20. 2. 11.00, Prostějov)

1. SC Znojmo - SK Líšeň (SO 26.2. 10.15, Znojmo)