Fotbalisté Blanska se radují ze vstřeleného gólu.Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Z NOUZE NA ŠPICI. Z profesionální soutěže spadli i kvůli nedostatku financí do třetí ligy a ze soupisky mizel jeden hráč za druhým. Blanenští fotbalisté proto vstoupili do sezony s úzkým kádrem. „Převzít klub, který je zajištěný, je strašně krásné, ale tohle mě lákalo. Mám rád takové výzvy,“ řekl tehdy nový blanenský kouč Petr Vašíček.

Přesto se jeho mužstvo pohybovalo v tabulce do šestého místa, po třech porážkách v závěrečných kolech přezimuje na osmé příčce. „Zvykli jsme si hrát vepředu a nakonec si to pokazili. Hlavním cílem však bylo udržet třetí ligu a být konkurenceschopní, což se nám povedlo nad míru,“ podotkl záložník Václav Minařík, jenž se z hostování vrátí na zimní přípravu do Líšně.