"Bohužel to ovlivnila naše chyba na půlce , dostali jsme z ní gól a soupeř více zalezl," litoval kouč 1. SC Michal Pacholík.

Od dvacáté minuty do konce zápasu Znojemští hráli na polovině soupeře, branku však nedali. Naopak dostali v pědapadesáté minutě na konečných 0:2. "Chtěli jsme vyhrát a udělat pro to vše. Připravovali jsme se na to, že soupeř přijede bránit. Měli jsme spoustu času na to průběh střetnutí zvrátit," pokračoval Pacholík.

Hlavní problém jeho svěřenců tvoří koncovka. "Trápí nás. Trénujeme ji pořád, ovšem nic ze šancí neproměníme. Musíme se tomu v přípravě věnovat nadále," dodal lodivod celku z města nad řekou Dyjí.

Již v neděli přijede do Znojma vedoucí celek MSFL z Kroměříže. Utkání startuje ve čtvrt na jedenáct dopoledne. 1. SC nyní drží předposlední místo v tabulce se dvěma body. "Proti Kroměříži to bude složitý zápas. Budeme se na něj připravovat jako na každý jiný duel a chceme jej zvládnout," uzavřel Pacholík.

Znojmo - Frýdland nad Ostravicí 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 6. Velička, 55. Stýskala. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Marek - Rosický, Svoboda. Diváků: 180.

Znojmo: Chmiel – Bartůněk (80. Špalek), Russmann, Mrkva (19. Kartišovs), Gonçalves, Pálfi (68. Bakaramoko), Nnadi, Komínek, Prokeš (46. Březina), Lukčo, Čtvrtníček. Trenér: Michal Pacholík.

Frýdlant nad Ostravicí: Prepsl – Švrček, Kulhánek, Literák, Stýskala (63. Juříček), Škorik, Kučera, Varadi, Staněk (80. Wozniak), Velička (80. Hajnoš), Svatonský (70. Střižík). Trenér: Martin Šrámek.