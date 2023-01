Znojemští hokejisté v aktuální sezoně už potřetí porazili Opavu

Na jih Moravy jej přivedly kontakty s novým vedením 1. SC, hlavně sportovním ředitelem, Srbem Stankem Pauničem. "Řekli mi, že musím zachránit třetí ligu. A já do toho šel, protože mám rád výzvy. Česká republika není jenom hokej, ale je to i dobré místo pro fotbal. Pochází odtud spousta známých hráčů. Předtím jsem byl ve Švédsku, kde jsem trénoval také ve třetí lize. Švédský fotbal je podobný českému. Má stejnou mentalitu a oproti Alžírsku je tam taky zima," pronáší s úsměvem Janacković.

Jako v boxu

Když 5. ledna zahajoval první trénink, nejdříve pozdravil česky. "Dobrý den! Hráči mluví čtyřmi jazyky, srbsky, francouzsky, česky a slovensky. S některými komunikuji anglicky a Lukáš Lukčo jim instrukce překládá do češtiny. Zpočátku to šlo pomalu, ale nyní už všichni chápou, co po nich chci," líčí znojemský lodivod.

Město navštívil již na podzim. Sledoval kupříkladu zápas s Blanskem, v němž 1. SC prohrálo 1:2. A vedl i přípravné klání proti druholigovému Vyškovu. Za sebou má i úvodní klání letošní přípravy, když v sobotu dovedl Znojmáky k vítězství 6:1 nad divizní Hlubinou. "Nejsem defenzivní kouč. Přestavte si, že jste se mnou v ringu. Lepší je dát první ránu než na ni čekat. Když máte balon, musíte hrát fotbal," osvětluje Janacković.

Krásné sny

Trochu jej překvapilo vítězství Argentiny na prosincovém světovém šampionátu v Kataru. Hlavní stratég dvaačtyřicet let žije ve Francii, takže vyřazení země galského kohouta ve finále mistrovství litoval. Zároveň poukazoval na zahleděnost médií i fanoušků na jediného hráče. "Messi, Messi, Messi. Naštěstí Francouzi mu ve finále dlouho vzdorovali a po nerozhodném výsledku 3:3 padli až na penalty. Byl to FIFA Lionel Messi World Cup. On vše za Argentince oddřel. Podle mě to není dobře, fotbal je kolektivní hra o jedenácti hráčích a hrají všichni dohromady. Hráč 1. SC Matheus Goncalves, i když je z jižní Ameriky, nehraje podobně. Hraje s námi. Dohromady bráníme, dohromady útočíme," dodává trenér Znojma.

Dohromady teď musí dát hlavně skvadru, která 1. SC zachrání ve třetí lize. "Dřeme. Chybí nám šest bodů, abychom poskočili směrem k záchranným pozicím tabulky. Z prvních tří zápasů jara musíme vytěžit dvanáct bodů. A není to nereálné a zachráníme MSFL. Mým snem je dovést Znojmo do tří let zpět do druhé ligy," uzavřel Janacković.