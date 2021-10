Do konce podzimní části Moravskoslezské fotbalové ligy zbývá měsíc. Fotbalisté třetiligového Znojma propadli na poslední příčku soutěže a doposud nezvítězili. Blýskat se na lepší časy začalo potom, kdy na trenérskou lavičku usedl před čtyřmi týdny Alois Skácel. Jím dosažené tři remízy, vždy 2:2, následovaly dvě prohry.

Znojmo je dle Skácela krásné historické místo, jež má rád. „Ale to diváka ani sponzory nezajímá. Hlavní jsou výsledky, které nejsou dobré,“ konstatoval bývalý trenér druholigové Opavy.

Jako hlavní chybu svého předchůdce Davida Langera zmínil vysoký počet hráčů dorazivších na zkoušku před sezonou. „Do přípravy jich přišlo padesát a existoval chaos. Měli se ptát před měsícem, proč nevyhráli sedm zápasů za sebou,“ dodal stratég 1. SC.

Problémem týmu 1. SC zůstává, že drží vedení, načež o něj vždy přijde. „Srážejí nás individuální chyby, ale ty se těžko odstraňují. Druhou říjnovou neděli jsme dali tři branky Rosicím, mužstvu z popředí tabulky, které do té doby dostalo nejméně gólů. Dokážeme držet krok se špičkou,“ tvrdil Skácel.

Zdravá atmosféra

Jeho příchod pročistil soupisku. Odešli brankář Zdeněk Kofroň a záložník Zdeněk Fládr. „Oba oficiálně skončili na vlastní žádost a šli na hostování do Nových Sadů. Vše bylo ale jinak. Skácel po nich chtěl, ať jezdí na dvoufázové tréninky několikrát do týdne, přitom oba pochází z Olomoucka a už to nedávali,“ řekl Znojemskému deníku muž blízký 1. SC. Nechtěl být jmenován, redakce však jeho jméno zná.

Znojemský trenér hodnotil atmosféru v kabině jako zdravou. „Kluci spolu komunikují. Připadá mi, že jsou daleko zodpovědnější a věci vnímají hlouběji,“ těšilo Skácela.

Další příležitost na reparát mají Jihomoravané v neděli od desíti hodin dopoledne na hřišti rezervy ostravského Baníku. „I dále jsou tam silní soupeři, B-týmy prvoligistů, Otrokovice a Uherský Brod. MSFL je těžká, ale věřím, že vše dopadne dobře,“ uzavřel kouč celku z města nad řekou Dyjí.