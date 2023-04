Znojemští fotbalisté v rámci pětadvacátého kola třetí ligy porazili předposlední dubnový pátek B-tým Zlína 2:1. Tři body do tabulky jim zajistily branky ze dvou standardek.

Fotbalisté Znojma (v modrobílém) vyhráli v rámci 25. kola MSFL nad B-týmen Zlína 2:1. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jihomoravany poslal do vedení už v šesté minutě Aleksandar Trajković. Ve dvacáté minutě korigoval na 1:1 zlínský Adam Číž. Na jeho branku reagoval svým prvním gólem na jaře, a zároveň posledním a rozhodujícím v pátečním utkání, znojemský David Ledecký.

Ten se podle asistenta Pavla Macháče střelecky do konce sezony ještě probudí. "Byl tam, kde měl být, Musím mu poděkovat, že plní své úkoly a chytne se tím. To ho to určitě nějak nabudí. Během minulého zápasu měl několik šancí, nedařilo se mu tak moc. Proto doufám, že se mu po duelu se Zlínem naskytne více gólových tref," burcoval Macháč.

Na tom, že mančaft 1. SC vsítil dvě branky ze standardek, měl podíl i asistent domácího trenéra. "Tady si přihřeji polívčíčku. Mám to na starosti, tak mě to těší. Zlín ale působil lépe na balonu. Musím smeknout před naši defenzivou, kolik uskákala soubojů, kolik uhlídala standardek," hodnotil Macháč.

Podle lodivoda soupeře Jana Jelínka vyhrál šťastnější tým. "Dvě střely byly ze dvou zbytečných standardek, to mě mrzí. Udělali jsme chyby a jim vše vyloženě nabídli. Věděli jsme, že Znojmo má nebezpečné standardky, ale že jim je takto darujeme…" kroutil hlavou kouč Zlína.

Tři body tak skončily na jihu Moravy. Další klání čeká znojemské fotbalisty v pátek na pažitu ambiciózního Hlučína od šesté hodiny večerní.

Znojmo - Zlín B 2:1

Poločas: 2:1 Branky: 6. Trajkovič, 33. Ledecký – 20. Číž. ŽK.3:1. Rozhodčí: Julínek – Mayer, Nápravník. Diváci: 287.

Znojmo: Škugor – Baaloul, Trajkovič, Bartůněk, Ivanovič, Pálfi, Pragr, Ouattara, Suchý, Letecký, De Vasconcelos.

Náhradníci: Hamza, Březina, Kilibarda, Mrkva, Kartišovs, Gomes, Lukčo. Trenér: José Capela.

Zlín B: Bachůrek – Jeřábek, Jura, Mlýnek, Níž, Tkáč, Hartman, Němeček, Polášek, Bužek, Kulíšek. Náhradníci: Slouk, Červinka, Trtek, Šach, Ovesný, Fojtů, Slezák. Trenér: Jan Jelínek.