Znojmo v týdnu před utkáním představilo hned několik posil a na rosickém trávníku dokázalo, že jeho výkony mají vzestupnou tendenci. V první půli diváci gól ještě neviděli, po změně stran však domácím trvalo jen pár minut, než se dostali do vedení. Ve 49. minutě si po rohovém kopu vstřelil vlastní branku znojemský Joachim Tonye Bissay.

Poslední celek třetiligové tabulky se však dokázal dostat do tlaku, ze kterého vytěžil vyrovnání. V 84. minutě využil přesné přihrávky Abdoul Ndoye i ve zbytku zápasu bylo častěji na míči Znojmo.

Jenže rozhodující trefu si přichystali rosičtí hráči, kteří v nastavení skvěle vyřešili brejk, na jehož konci stál Kršák. „Díky zisku tří bodů to můžu hodnotit pozitivně, ale chybělo nám moc hráčů dopředu a bylo to vidět. Kdybychom měli větší útočnou kvalitu, tak bychom byli schopní si vypracovat lepší šance, ke konci už to někteří ani nezvládali fyzicky. Takže jsme maximálně rádi za tři body,“ zhodnotil utkání rosický kouč Petr Čuhel.

Jeho svěřenci si díky výhře se ziskem deseti bodů upevnili pozici v první polovině tabulky, Znojmo zůstává poslední.

Rozsáhlý text s ohlasy k utkání mezi Rosicemi a Znojmem vyjde na webu Deníku Rovnost v sobotu dopoledne.