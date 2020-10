Třetiligovému celku 1. SC se nedaří již delší dobu. Jihomoravané v sobotu prohráli v Uherském Brodě 3:2 a vysloužili si ji čtvrtou porážku v řadě.

Domácí byli v prvním poločase u vytržení, když během pěti minuty vstřelili tři branky, z toho jednu z penalty. "Do utkání jsme vstoupili strašidelně," líčil pro klubový web trenér Znojma Milan Volf.

Jinou optikou viděl úvodní pětačtyricetiminutovku kouč Uherského Brodu Martin Ondra. "Začátek byl z naší strany velmi dobrý, rychle jsme šli do tříbrankového trháku. Na druhé straně soupeř měl pořád hodně času s výsledkem něco udělat," řekl Deníku Ondra. Hosty přesto zvýhodnil vlastní gól brodského Šimoníka ve dvaačtyřicáté minutě.

Znojemská skvadra po změně stran zvýšila svůj výkon. "Po třetí brance jsme podpořili ofenzivu. Jediné plus utkání je, že se na to kluci ani za stavu 0:3 nevykašlali, nezabalili to, věřili, že se s tím dá ještě něco udělat. Až do konce nic nevypustili a makali," dodal Volf.

Snížit na 3:2 se jeho borcům povedlo minutu před koncem z akce Petra Kirschnera. Volfovi scházela, stejně jako v předešlých střetnutích, větší agresivita. "Jen fotbalovostí se to uhrát nedá, zvlášť s takovým soupeřem, navíc na malém úzkém hřišti," uzavřel kouč 1. SC.

Znojemští nyní drží v tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy patnáctou příčku s desíti body. Již v pátek vyzvou doma od devatenácti hodin na stadionu v Horním parku pátý celek Kroměříže.

Uherský Brod – Znojmo 3:2

Poločas: (3:1). Branky: 5. Flasar, 6. Vrága z penalty, 10. Josefík – 42. Šimoník (vl.), 89. Kirschner. ŽK: Košák, Váňa, Janša, Jícha – Fládr, Okleštěk. Rozhodčí: Slováček – Žurovec, Kulička. Diváci: 49.

Sestava Uherského Brodu: Jícha – Flasar, Košák, Vrága, Nevařil – Šimoník (63. Šmatelka), Lorenc (86. Kúdela), David R. , Josefík (69. Janša), Gettler (78. Švrček) – Váňa (90.+2 Mančík). Trenér: Martin Onda.

Sestava Znojma: Záleský – Malár, Vocílka (46. Prokeš), Krakovčík, Moravec, Stefano, Fládr (66. Pohanka), Okleštěk, Zedníček (61. Garčic), Pacula (24. Štrombach), Kirschner. Trenér: Milan Volf.