Jenže pětadvacetiletý záložník po necelých dvou a půl měsících ve Wullersdorfu zamířil zpět do jihomoravského celku. „Fotbal v Rakousku nebyl nic pro mě, byl jen soubojový a soupeř věděl, že na hřišti budu já jako Čech, a proto se na mě nachystal. Hráli na mě dva i tři kluci a pokaždé mě dokopali,“ líčil Štrombach.

Do Znojma se vrátil ještě v době, kdy mužstvo trénoval David Langer. První zápas si ovšem odbyl kvůli špatným výsledkům týmu už pod novým koučem Adolfem Skácelem, jenž ho okamžitě zařadil do základní sestavy.

A ukázalo se, že neměl na výběr. Štrombach se ve třech duelech prosadil hned pětkrát. „Z Rakouska jsem přišel, abych Znojmu pomohl se zachránit, takže jsem rád, že se mi zatím daří,“ pravil bývalý hráč brněnské Zbrojovky, Prostějova nebo Blanska.

Naposledy se blýskl v neděli na ostravských Bazalech, kde znojemští hráči porazili rezervu Baníku, do té doby vedoucí tým Moravskoslezské fotbalové ligy 4:2. Štrombach zaznamenal hattrick. „To je jen takový bonus. Spíš jde o výhru, tři góly dá příště třeba zase někdo jiný. Důležité je, že jsme uspěli, protože jsme to už fakt potřebovali,“ zdůraznil.

Skácelovi svěřenci se totiž radovali ze tříbodového zisku poprvé až ve třináctém soutěžním utkání. „Jde pro nás o velkou úlevu, protože na první výhru jsme čekali už kolik kol a byli jsme pod tlakem. Teď se od toho můžeme odrazit,“ pravil Štrombach.

Když Jihomoravané zaostávali v Ostravě už ve 35. minutě o dvě branky, zavelel k obratu. Nejprve proměnil penaltu a vyrovnání zařídil z rohového kopu. Balon zakroutil od praporku rovnou do branky.

Stejnou parádu předvedl už při porážce 1:2 v Hlučíně, před týdnem proti Rosicím trefil jen spojnici. „Zkouším to na trénincích i furt v zápasech. Jde o to, že kluci si nastoupají na první tyč a buď míč tečnou, nebo zaletí rovnou do brány. Teď se to povedlo dvakrát ve třech utkáních, což je haluz a často se to nestává,“ poznamenal Štrombach.

Ten si připsal svou třetí trefu v nedělním utkání až v 94. minutě, chvíli před ním dal rozhodující branku záložník Robert Russ-mann. „Vstávali jsme v pět hodin ráno, měli za sebou dlouhou cestu a když jsme dali ještě proti Baníku vítězný gól v 92. minutě? To byla opravdu velká euforie,“ usmál se Štrombach.

I přes senzaci na severu Moravy zůstali znojemští fotbalisté po třináctém třetiligovém kole s šesti body na posledním osmnáctém místě tabulky. Na sedmnácté Otrokovice ztrácejí dva body.

„Každý zápas jsme v poslední době hráli dobře, ale dělali jsme chyby v obraně. Na Baníku jsme se jim chtěli vyvarovat, jenže hned jsme si dali skoro vlastní branku. Naštěstí dopředu se nám teď dost daří a nemáme problém se gólově prosadit. Když takhle budeme pokračovat, nebojím se, že bychom měli spadnout,“ dodal Štrombach.