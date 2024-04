Pro oba celky šlo o důležité utkání, které mohlo v mnohém napovědět, o co budou hrát ve zbytku sezony. Zatímco Znojmo zůstává v kontaktu se špičkou, Start po prohře ztrácí už deset bodů na první příčku. „Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká, připravovali jsme se na to celý týden. Říkal jsem klukům, že Znojmo má na hřišti jedenáct individualit, proti nám ale ukázalo, že umí podat i velmi dobrý týmový výkon, na který jsme nestačili,“ mrzelo Frimmela.

Úvod utkání přitom jeho svěřencům vyšel bravurně. Už ve druhé minutě milimetrovým lobem otevřel skóre Lukáš Kaláb a hosté byli pořádně opaření. Rychle se však dokázali vzpamatovat. „Podobné to bylo i ve vzájemném zápase u nás ve Znojmě, kdy jsme ve čtyřicáté minutě prohrávali 0:3. Pak se to začalo otáčet, ale už jsme to nestihli. Tentokrát jsme měli mnohem víc času a povedlo se,“ radoval se znojemský vedoucí mužstva Petr Vozábal.

Po půlhodině utkání hosté zásluhou Bessy Rocha Fereiry vyrovnali a i po změně stran byli nebezpečnějším celkem. Projevilo se to i ve skóre.

Znojmo dokonalo obrat dvěma slepenými góly, nejprve se v 68. minutě trefil Fereira Viegas, o tři minuty později domácí definitivně zlomil Gomes Ferreira. „Znojmo bylo častěji na míči, mělo víc ze hry, ale to nám nevadilo, téměř sedmdesát minut plán vycházel. Jak jsme ale dostali druhý gól, tak se vše rozsypalo, ihned jsme inkasovali potřetí. Měli jsme své šance, soupeř vykopával míč z brankové čáry, bylo to ale málo,“ hlesl domácí lodivod.

Se svými fanoušky, kteří vyrazili Znojmo podpořit i do Brna, se tak po zápase mohli radovat hosté, kteří nadále zůstávají na dostřel první příčky. „Je to hodně důležitá výhra. Ztratili jsme nějaké body, které jsme neměli ztratit, tentokrát jsme ale výkon podpořili i výsledkem,“ podotkl Vozábal.

Naopak brněnský nováček stále nedokázal utnout šňůru nevyrovnaných výkonů. Na důležitou výhru z Blanska 2:1 navázal další porážkou na vlastním stadionu, kde se už delší dobu trápí. „Říká se, že když se vyhraje venku, tak je důležité to potvrdit doma, což se nám na jaře ještě nepodařilo. Diváky jsme zase nepotěšili, pořád nás po zimě neviděli vyhrát,“ štvalo Frimmela.

Ten navíc řeší i další komplikace. Jeho tým z pěti jarních utkání hned třikrát inkasoval tři góly, k tomu se přidávají i absence klíčových hráčů.

Startu chybí kvůli zranění oba útočníci, za které v posledních duelech zaskakoval Lukáš Rogožan. Jenže i o nemohl do sobotního duelu nastoupit. „Zůstal na lavičce kvůli zranění, nechtěli jsme jít do rizika. Nechci se vymlouvat, ale pořád měníme sestavu, je to stále dokola. Máme hodně absencí, něco začne fungovat a hned se to rozbije. Musíme se s tím porvat,“ doplnil brněnský stratég.