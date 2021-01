Od loňského listopadu vede znojemské fotbalisty nový kouč David Langer. Hned první lednové pondělí měli jeho svěřenci vyběhnout na trávník a společně trénovat. Kvůli vládním opatřením ale borci třetiligového 1. SC sportují samostatně v přírodě a trénují v obýváku.

Pátý stupeň Protiepidemického systému umožňuje na veřejnosti maximálně setkávání dvou lidí. Současný stav podle Langera nikomu neprospívá. „Netrénujeme, protože nemáme ani vlastní hřiště,“ lamentoval lodivod Jihomoravanů.

Skvadra z města nad řekou Dyjí není ve svízelné situaci sama. „Mají to tak i ostatní mančafty. Každý hráč má individuální plán. Dennodenně mi všichni posílají, jak ho plní. Pronajímat umělku pro dva?! To bychom museli na osm hodin, aby se všichni vystřídali a stálo by to balík peněz,“ přemýšlel Langer.

Podle plánu je mančaft, který se nachází v sestupovém pásmu Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL), pozadu jeden týden v trénování práce s míčem. Za sebou měl mít i dvě přípravná klání. „S Hodonínem jsme se shodli, že máme zájem najít náhradní termín,“ dodal kouč Znojma. Jistotu pořádání nebudí ani plánované víkendové střetnutí s Lanžhotem.

Vrásky na čele mu raší spíše kvůli tomu, že nemá kde vyzkoušet nové posily. „Máme domluvené nějaké hráče na testy. Čekají třeba fotbalisty z Holandska či Pobřeží slonoviny. Když zaběhne dobře, tak OK, ale hráči, co zde budou, musí ukázat sílu na hřišti. Uvidíme, jestli to půjde příští týden, jestli by to šlo alespoň po těch šesti,“ doufal hlavní stratég 1. SC.

Potvrzenými nováčky na soupisce Znojma tak zůstávají Portugalec Joa Pedro Ferreira da Silva a gólman Zdeněk Kofroň. Bývalý strážce kasy Kroměříže měl nahradit jedničku Jiřího Koukala, jemuž agent hledal angažmá v první či druhé slovenské lize. Koukal však zůstává a Langer bude mít k dispozici tři brankáře. „K nim bude David Záleský. V pátek mi Koukal volal, že do zahraničí nejde, že to padlo. Lepší je mít více než méně. Trenér brankářů si rozhodne, co a jak,“ uzavřel Langer.