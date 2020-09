Svěřenci trenéra Milana Volfa čekali na vítězství dlouhá čtyři kola. Minulý týden prohráli s Frýdkem-Místkem 3:4, tentokrát jim stejný počet vstřelených branek přinesl tři body. „Výhru jsme už potřebovali,“ konstatoval kouč 1. SC pro klubový web.

Domácí dostal do vedení Tomáš Okleštěk, do šaten pojistil pozitivní výsledek na 2:0 Milan Moravec. Po změně stran Otrokovičtí činili tlak, ovšem skóre v 79. minutě změnili Znojmáci na 3:0 zásluhou Martina Řeholy.

Znojmo – Otrokovice 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 24. Okleštěk, 29. Moravec, 79. Řehola – 82. Kiška. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Kulička – Páral, Řezníček. Diváci: 310.

Sestava Znojma: Záleský – Zedníček, Krakovčík, Blažík, Malár, Stefano, Longo (87. Bašič), Štrombach (84. Garčic), Moravec, Okleštěk (80. Pacula), Pohanka (74. Řehola). Trenér: Milan Volf.

Sestava Otrokovic: Semanko – Malý, Markovič, Koňařík (56. Mlýnek), Vychodil (74. Vašulka), Minář (84. Červenka), Schlehr, Bahounek (65. Jasenský), Kiška (89. Fiala), Dekleva, Přikryl. Trenér: Roman Matějka.

Hosté snížili na 3:1 vzápětí, ovšem do konce zápasu již změna nenastala. Tři body tak zůstaly ve městě nad řekou Dyjí. „S Frýdkem jsme hráli dobře, ale body jsme nezískali. Doma jsme remizovali s Dolním Benešovem, takže teď už to bylo o bytí a nebytí. Celý týden jsme to směřovali k tomu dnešnímu utkání, že jej musíme vyhrát,“ řekl Milan Volf.

Znojemští nyní drží v tabulce díky sedmi bodům dvanácté místo. Již v sobotu vyzvou na stadionu v Horním parku rezervu Slovácka. Ta okupuje v žebříčku Moravskoslezské fotbalové ligy pátou příčku. „Kluci si uvědomují, že je to pro nás další důležité utkání,“ předestřel lodivod 1. SC. Duel startuje v devatenáct hodin.