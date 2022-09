Byly to tradiční momenty vyhecovaného střetnutí – rozhodčí na obě strany mohl odpískat fauly, oba týmy se v něčem mohly cítit ukřivděny. Co však přišlo po konci zápasu, to je k zamyšlení.

Závěrečný hvizd nebyl tím posledním, co se na zeleném pažitu událo. Hned po oficiálním konci utkání došlo k rozmíšce mezi oběma týmy. Někteří nedokázali udržet temperament na uzdě a s druhým táborem si to chtěli vyříkat pořádně zblízka.

Z tribuny okamžitě seběhli oba bossové klubů Jakub Prokeš (Znojmo) a Pavel Býma (Kvítkovice), kteří se pod obavou velkého flastru snažili střetům zabránit.

Neshody pokračovaly i nadále, snad i ve větším měřítku. Jedni hráči už vychladli, druzí ještě měli naběhlou žilku na čele. V jednom okamžiku se do celé situace zamíchal asistent trenéra Znojma Petr Kylíšek, který jednoho z hráčů soupeře chytl zezadu za krk.

„Hrubé nesportovní chování, vběhnutí na hrací plochu po skončení utkání, kdy následovalo násilné uchopení hráče soupeře zezadu za krk a následné povalení na zem vysokou intenzitou,“ popsal do zápisu o utkání hlavní rozhodčí Ondřej Cieslar.

V zápise je sice uvedený lodivod znojemské lavičky Michal Pacholík, podle několika na sobě nezávislých zdrojů Deníku se však jednalo právě o jeho asistenta Kylíška.

Sám Pacholík svými slovy zároveň popřel, že by u vyhrocené situace zpočátku byl. „Vůbec nevím, co se tam dělo. Z dálky jsem to sledoval, pak jsem šel k tomu trochu blíž. Hráči se tam začali strkat, ale já nevím, nevím. Fakt,“ dušoval se někdejší hráč prvoligové Jihlavy.

Chování domácího asistenta trenéra nepochopil lodivod kvítkovické lavičky a bývalý hráč zdejšího klubu Petr Zapalač. „Byl to zbytečně vyhrocený závěr, lavičky se do sebe pustily. Staly se události, které by se stát neměly. Není možné, aby domácí asistent trenéra chytl našeho hráče za krkem, to se prostě nedělá. Ani v I. A třídě,“ zdůraznil jednoznačně někdejší výborný záložník.

Hosté po prvním poločase klidně mohli mít rozhodující náskok, domácí naopak v závěru ztroskotali na výborně postaveném brankář Semankovi. „Kdybychom po poločase vedli větším rozdílem, šarvátka by nikdy nepřišla. Obě strany byly ke konci podrážděné, hráči se pak do sebe pustili.,“ dodal jedním dechem mladý kouč Kvítkovic.

Redakce Deníku se opakovaně snažila oslovit asistenta trenéra znojemského mančaftu Petra Kylíška, který na výzvu ovšem nereagoval.