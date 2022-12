Znojmo šlo do sezony s novým realizačním týmem i obměněným kádrem, právě Prokeš měl být jednou z hlavních tváří týmu. Jenže plán od úvodu nefungoval, jihomoravský klub v úvodních osmi kolech ani jednou nezvítězil. „Po třech letech, co jsem ve Znojmě byl, jsem neviděl výraznější posun, ve který jsem doufal. A to ani teď před novým ročníkem, kdy se měnil trenér i kádr. Myslel jsem, že to bude šlapat, ale bohužel se to nepotvrdilo,“ mrzí jedenatřicetiletého hráče.

Ten do Znojma přišel v roce 2020 z rakouského Neulengbachu, v prvních osmnácti utkáních Moravskoslezské fotbalové ligy, do kterých Prokeš zasáhl, zvítězil celek z okresního města jedinkrát. Letošní herní krizi už pak stoper kousal jen těžko. „Bylo to moje rozhodnutí, které jsem zakládal na pocitu, že jsem necítil osobní komfort ani perspektivu dál pokračovat. Tak jsem potřeboval od tohohle poloprofesionálního fotbalu vypnout a vyčistit si z toho hlavu,“ nastiňuje.

Laso mu ihned hodilo kunštátské vedení a domluva na půlroční hostování byla velmi rychlá. „Mám tam vzájemné vazby, jsem dlouholetý kamarád s Davidem Mackem a Lojzou Zemanem (hráči Kunštátu – pozn. red.), takže jezdím Kunštát sledovat od doby, co tam hrají. Vznikly z toho i vazby s trenérem Horákem, a když jsem se rozhodl nepokračovat ve Znojmě, tak jsem byl předem domluvený s kunštátským vedením, že tam půjdu pomoct,“ podotýká Prokeš.

S nováčkem krajského přeboru pak zažil povedený podzim, Kunštát přezimuje na třetí příčce. „Myslím si, že od mého příchodu nám ta podzimní část vyšla nadstandardně, uhráli jsme i výborné výsledky s předními celky soutěže. Z mého osobního hlediska to rozhodně nebylo tak, že bych šel do Kunštátu s ambicemi zlepšovat si nějaké osobní statistiky. Chtěl jsem tam pomoct týmu, což doufám, že se určitým způsobem podařilo,“ hodnotí brněnský rodák.

Zároveň Prokeš vyzdvihuje práci kunštátského kouče Vladana Horáka, který s klubem z Blanenska v minulém ročníku postoupil do krajského přeboru, kde se ihned drží na předních příčkách. „Musím říct, že trenér Horák to v Kunštátu vede velmi dobře a na hodně vysoké úrovni. Potenciál některých jeho mladých hráčů je obrovský, klidně by si jednou druhou nebo třetí ligu mohli zahrát. Kdyby bylo v krajském přeboru víc takových trenérů, tak se bude úroveň zvedat a nebude to takový skok oproti vyšším soutěžím,“ říká defenzivní hráč.

Kunštátské hostování však měl Prokeš domluvené jen do zimy, proto zkušený obránce aktuálně řeší, jaké budou jeho další kroky. „Je to v jednání, tento týden se mi mají ozvat ze Znojma s novou nabídkou, protože mi k poslednímu prosinci končí smlouva. Znojemské vedení mi řeklo, že chce, abych pokračoval dál, má přijít s nabídkou a pak bude záležet, jestli to pro mě bude kloudné nebo ne,“ popisuje.

Zároveň však přiznává, že už čím dál častěji fotbal neřadí na první místo v žebříčku priorit. „Už jsem starý na to mít nějaké ambice, upřednostňuju už práci před fotbalem. Pořád se to ve mně ale bije, druhou nebo třetí ligu bych klidně chtěl hrát, ale z druhé ligy už žádná nabídka nepřijde. Ze třetí se mi v září asi tři týmy ozvaly, když zjistily, že jsem skončil ve Znojmě, ale ambice už moc nemám, živit už se fotbalem určitě nebudu. Beru to spíš jako zábavu,“ dodává Prokeš.