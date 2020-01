Věřím, že zdravé jádro zůstane, říká o zimních změnách znojemských trenér Volf

Role trenéra fotbalistů 1. SC Znojmo se Milan Volf ujal v červenci loňského roku potom, co celek z města nad řekou Dyjí sestoupil do Moravskoslezské fotbalové ligy. První lednové pondělí odstartoval se svými svěřenci přípravu na druhou část sezony, do níž mančaft 1. SC vstoupí ze třináctého místa s dvaceti body.

Znojemský trenér Milan Volf. | Foto: Deník / Lubomír Budný