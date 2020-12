Nový lodivod znojemského fotbalového mančaftu 1. SC David Langer má za sebou první týden práce. Třetiligové mužstvo již vedl i v přípravném utkání. Aby si udělal obrázek o fungování Jihomoravanů na hřišti, sehráli jeho svěřenci modelový duel na pažitu HFK Olomouc s divizní Viktorií Přerov. Tu před víkendem porazili 5:1.

Celých sedm dní zkoušel fyzickou připravenost znojemských fotbalistů. „Bohužel to dopadlo špatně. Dále vidím nedokonalosti v taktické vyspělosti hráčů,“ hodnotil Langer.

Přese všechny nesnáze kvitoval s povděkem potencionál mužstva. „Hledáme další cesty a chceme hráče rozvíjet. Musíme změnit tréninkové metody. Není to otázka dnů, ale měsíců,“ sdělil lodivod celku z města nad řekou Dyjí.

Mladí borci

Seniorské „áčko“ doplnil v průběhu týdne několika borci z dorostu. Ti v současnosti nastupují ve druhé dorostenecké lize. „Tam je velký skok, což je málokdy akceptovatelné, aby hráči z této ligy naskočili rovnou do Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL),“ proklamoval Langer. Dle něj chybí 1. SC rezervní mančaft, který by hrál na úrovni krajského přeboru. „Asi bychom se měli s někým spojit, aby kluci byli vyhraní,“ uvažoval Langer.

Mladíky hodnotil úspěšně. „Musím říct, že jsem s nimi velmi spokojený. Vůbec jsem nečekal, že by mohli hrát v základu. Makali, poslouchali, jezdili na krev,“ odkazoval hlavní stratég Jihomoravanů na čtvrteční duel s Přerovem.

Mančaft od rakouských hranic porazil divizního soupeře v přátelském klání 5:1. „Domluvili jsme se s mým kamarádem Davidem Langerem, který nově převzal tým Znojma,“ řekl Deníku přerovský lodivod David Rojka.

Ze znojemské U19 nastoupili na umělém trávníku HFK Olomouc, kde domácí Viktoria Přerov domluvila zápas, Polepil, Vocílka, Špalek a Tumurbaatar.

Právě Tomáš Vocílka hrál za A-mančaft Znojma ještě pod bývalým trenérem Milanem Volfem a na podzim zasáhl do šesti duelů. „Věřím, že poctivou individuální a později společnou přípravou budu plně nachystaný hrát. Jestli budu dostávat příležitosti, je už na novém trenérovi. Je nás teď hodně a to je dobře!“ pronesl již dříve pro Znojemský deník Vocílka.

Zkušení samostaně

David Langer chce prohloubit kooperaci mezi mládeží 1. SC a seniorským družstvem. S mládežnickými kouči probíral provázanost. „Trenéři dorostu odvádějí skvělou práci. Přemýšleli jsme, že vybraní hoši by dál pilovali dovednosti u nich a dvakrát do týdne trénovali s námi,“ vyřkl vizi nový lodivod Znojma.

Volno v zápase s Přerovem dal zkušeným fotbalistům ze soupisky Tomáši Oklešťovi, Františku Malárovi a Davidu Štrombachovi. „Je není potřeba testovat. Na trénincích šlo vidět, že se po fyzické stránce dokáží připravit sami. Navíc nechci, aby si něco udělali po dvou měsících, co se nehrálo. Fotbalově nejsou nejmladší. Nerad bych, aby se zranili,“ obhajoval Langer.

Langer hodlá v poznávání znojemské skvadry pokračovat i během následujícího týdne. Jeho svěřenci absolvují dva přípravné duely.

Již v úterý se od osmnácté šesté hodiny večerní postaví třetiligovému Vyškovu na jeho hřišti. Dalšího soupeře nezmínil. „Trénovat budeme od pondělí do soboty. Někdo třeba dostane na chvíli volno. Měli by dorazit další hráči na zkoušku,“ předestřel Langer. Sám si nechává ohledně nových posil otevřená zadní vrátka. „Víte, jak to je. Chytnou virus a pak nedorazí. Uvidíme až podle momentálního stavu,“ uzavřel hlavní stratég A-týmu 1. SC Znojmo.