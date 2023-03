Lukáš Lukčo patří k oporám fotbalového Znojma. Rodák z Vranova nad Topľou přišel do třetiligového 1. SC ze slovenského Sobranecka vloni. Na podzim vsítil v dresu celku z města nad řekou Dyjí jeden gól. Jako mohykán přežil nástup nového majitele, zimní obměnu v kádru a v přípravě nosil kapitánskou pásku, po nástupu nového trenéra Capeli ji předal spoluhráči Ivanovicóvi. Přesto ho změna role nemrzí.

Fotbalista 1. SC Znojmo Lukáš Lukčo přišel na jih Moravy na začátku sezony 2022/2023. | Foto: se svolením 1. SC Znojmo

Co říkáte na nového trenéra Ruie Capelu? Přeci jen došel chvíli před startem ligy.

Trenér je velký profesionál. Od prvního dne, kdy dorazil, klade důraz na disciplínu, což náš tým potřebuje. Jako hráči respektujeme každé jeho slovo a věříme, že nás posune i individuálně na vyšší úroveň.

Jak hodnotíte přípravu na jarní část?

Přípravu hodnotím velmi dobře, protože většinu zápasu jsme vyhráli. Došli sem kvalitní hráči, kteří zvýšili konkurence schopnost na každém postu. Ze začátku to bylo hektické, proběhlo hodně změn, což chápu. Je to normální, když se věci budují od znova.

V přípravě jste byl jako kapitán. V úvodním zápase jara proti Hodonínu jste předal kapitánskou pásku Ivanovićovi. Mrzí vás to?

Po výměně trenéra dostal kapitánskou pásku kolega, což respektuji a vůbec mi to nevadí. Bata je velmi dobrý kluk a hráč, navíc zkušený a určitě si to zaslouží. Všichni hráči mají v týmu danou úlohu a pokud budeme tahat za jeden provaz, je jedno, jestli pásku mám já nebo někdo jiný.

Na podzim jste vsítil jednu branku, a to ještě v zápasu s „béčkem“ Baníku Ostrava, s nímž Znojmo 2:3 prohrálo. Chcete dávat na jaře více gólů?

V první řadě chci, aby se mužstvu dařilo. Důležité jsou pro nás body, pokud je pomohu mužstvu získat svými góly, bude to jen a pouze plus.

Váš tým je skoro celý nový. V kabině je hodně cizinců. Nezpůsobuje to problémy v komunikaci?

Je pravdou, že cizinců máme v kabině nyní dost. Problém v komunikaci však nevidím. Všichni hráči ovládají angličtinu, a někteří se učí česky, což je super.

Je podle vás znojemský kádr sehraný, anebo si to ještě sedá?

Už v prvním kole si mohli fanoušci všimnout, že by to mohlo fungovat. Každým dnem se chceme zlepšovat. Máme spoustu ambiciózních fotbalistů, takže pokud jednotlivci budou makat na sto procent, bude to zápas od zápasu lepší a lepší.

