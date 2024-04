Čtvrtou výhru v řadě a opět posun o jednu příčku nahoru v tabulce získali fotbalisté Znojma po výhře 2:1 na hřišti Hranic v rámci čtyřiadvacátého kola MSFL. Oba góly Jihomoravanů zajistil v současnosti nejlepší střelec třetí ligy Carlos de Almeida Parede Neto.

Znojemští fotbalisté (bílí) vyhráli ve 24. kole MSFL na hřišti Hranic 2:1. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Celek 1. SC potvrdil svou roli favorita, ale hrála se spíše vyrovnaná a kvalitní partie. První branku proměnili hosté ve třiatřicáté minutě z kopačky Carlose de Almeidy Pareda Neto. Po změně stran domácí srovnali proměněnou penaltou na 1:1, kterou úspěšně vykonal Jakub Rolinc. Cizinecká legie Znojma však nepolevila a na vítězných 2:1 skóroval v devětašedesáté minutě opět Neto.

"Byl to velmi těžký zápas proti soupeři, díky němuž nebyla naše výhra jasná do posledního okamžiku. Naše obrana ale fungovala skvěle, hráli jsme kompaktně," hodnotil klání trenér 1. SC Rui Amorim.

Poněkud exoticky působili hráči ve znojemských barvách na autora jediné trefy Hranic Jakuba Rolince. "Na hřišti jsme si mohli říct cokoliv, nikdo nám nerozumněl. Čekal nás hodně těžký soupeř, to jsme dobře věděli. Znojmo je silné na balonu, všichni hráči technicky vybavení na vysoké úrovni. Zhostili jsme se toho dobře, snažili se hrát do poslední minuty. Dostali jsme zase dva blbé góly. No, bolí to," shrnul Rolinc.

Hlavní stratég Znojma nasadil proti Hranicím nové tváře. "V týmu máme hráče, kteří doposud nedostávali tolik prostoru, ale na této cestě byli naprosto klíčoví. Mluvím o Joaquínovi, Paulinhovi, Christianovi a Lukášovi. Je pro mě čest s nimi pracovat," chválil Amorim.

Mančaft z města nad řekou Dyjí poskočil díky výhře nad Hranicemi na třetí místo tabulky a disponuje pětačtyřiceti body. Příští utkání odehraje na domácím stadionu v Horním parku už v neděli od patnácti hodin proti Blansku. To je v soutěžním žebříčku jedenácté a bodů má jedenatřicet. "Teď si odpočineme a připravíme se na další náročný zápas, hrajeme totiž s velmi silným soupeřem," uzavřel Amorim.

