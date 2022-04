Někdejší mládežnický reprezentant nyní přestoupil do třetíligového Znojma. Naposledy oblékal dres třetiligového ukrajinského celku Karpaty Lvov. „Tím, jaká je situace na Ukrajině, se nám naskytla možnost získat tohoto hráče. Celý týden, co u nás je, prokazuje vysoké kvality. Je to hráč se zkušenostmi z první ukrajinské, lotyšské a gruzínské ligy,“ řekl pro klubový web sportovní manažer a místopředseda představenstva klubu Jakub Prokeš.