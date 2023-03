Přestože domácí fotbalisté Znojma v sobotním 19. kole MSFL byli méně na míči, dokázali B-tým Slovácka porazit 1:0. Celek z města nad řekou Dyjí tak bral druhou výhru jara a je zatím stoprocentní.

Znojemští fotbalisté (modří) brali druhou výhru jara. Doma porazili 1:0 v 19. kole MSFL celek 1. FK Slovácko B. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Hra znojemských borců připomínala úvodní klání druhé části sezony 2022/2023 s mančaftem Hodonína, který domácí porazili 3:1. Stejně jako naftaři, i béčko Slovácka bylo pozičně lepší. Tři body však díky prostřídání a změně strategie ve druhé polovině zůstaly ve Znojmě.

Gól Suchého a dvě branky Kilibardy zajistily 1. SC výhru nad Hodonínem

"Bylo to brnkání na nervy soupeřům, ale i trenérům. Jsem rád, že jsme nedostali branku. Byli jsme efektivní tak napůl. Potom, co dal Putu v šedesáté minutě gól, jsme tam měli ještě jednu šanci, kterou jsme měli proměnit," hodnotil asistent hlavního stratéga 1. SC Pavel Macháč.

Trenér Slovácka Pavel Němčický měl po prohře zkřivený úsměv. "Celý zápas jsme Znojmo dobývali. Jejich fotbalisté hráli na brejky, ne na umělecký dojem. Dali první branku, nám chyběla finální kvalita," shrnul kouč 1. FC.

Fotbalové Znojmo mění trenéra těsně před startem jara. Přišel Capela

Znojemští absolvují další utkání v neděli 19. března od desíti hodin dopoledne na hřišti Vítkovic. Ty jsou v tabulce MSFL poslední, ovšem asistent Macháč se svými svěřenci nechce nic podcenit. "Vítkovice změnily trenéra. Budeme cestovat den předem, abychom měli hráče pod kontrolou. Chceme se podívat i na to, jaký nás bude čekat povrch," vysvětlil Macháč.

Hráči 1. SC vyrazí poprvé na jaře do cizího prostředí. "Pro kluky to bude něco nového. Pojedou poprvé na na venkovní utkání. Ráno v sobotu potrénujeme, naobědváme se a pojedeme. Budeme spolu trávit spolu času, který nám dává prostor k tomu, abychom hráčům individuálně vysvětlili, co po nich budeme chtít na hřišti," uzavřel asistent.

Kabině 1. SC vládne angličtina. Cizinci mají zachránit MSFL

Znojmo - Slovácko B 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 60. Putu. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Rosický - Nápravník, Denev. Diváci: 150.

Znojmo: Škugor – Baaloul (46. Prágr), Trajković, Bartůněk, Ivanović, Pálfi (46. Lukčo), Outtara Dao (46. Putu), Kilibarda, Suchý, Ledecký (77. Kartišovs), De Vasconcelos. Trenér: Rui Capela.

Slovácko B: Velich – Stropsa (90.+1 Kabelka), Kratochvíla (72. Šlechta), Aldin, Kočí, Bartoš, Koryčan (72. Polák), Juroška, Kudela, Yohanna, Merdovič. Trenér: Pavel Němčický.