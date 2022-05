Chybějící kvalita sehrála dle trenéra 1. SC Aloise Skácela klíčovou roli na prohře 0:7 s Hlučínem. Znojemským fotbalistům scházeli do sedmadvacátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy tři oporoví borci.

Kouč domácích těžko hledal slova. "Od začátku jsme byli na hřišti druzí. Soupeř nás v prvním poločase přehrával ve všech směrech. Ve druhé polovině vše ještě vystupňoval," řekl Skácel. Jihomoravanům zatopil především hlučínský Radovan Lokša. Třiatřicetiletý útočník prostřelil svatyni domácí čtyřikrát.

Nervy na uzdě neudržela opora Znojma Josef Hnaníček. Bývalý fotbalista prvoligového Zlína pronesl v zápalu hněvu vulgární výrazy směrem k hlavnímu arbitrovi Petru Dorušákovi. "Za použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků a gest směrem k rozhodčímu v přerušené hře po reakci na odpískaný přestupek proti družstvu domácích obdržel červenou kartu a opustil hrací plochu," zaznamenal sudí do zápisu.

Podle lodivoda 1. SC je to jen fotbal. "Zbytečně jsme šli do emocí. Hráči mají hrát, rozhodčí pískat. Tečka," komentoval Skácel.

Znojemští zajíždějí k příštímu utkání v sobotu do Rosic, kde nastoupí od půl páté odpoledne. Ke třem scházejícím oporám Tomáši Oklešťkovi, Matheusi Goncalvesovi a Adamu Tkadlecovi přibude Josef Hnaníček. "Dva jsou zranění, Adam měl stopku ještě z minula a teď Pepa… Bez osy Hnaníček - Okleštěk se nedá třetí liga hrát. Bez nich bychom museli hru zavřít, stoupnout si v jedenácti lidech do šestnáctky a odkopávat balony, což nechceme. Do klání v Rosicích uděláme maximum pro nápravu," uzavřel Skácel.

Znojmo - Hlučín 0:7

Poločas: 0:3. Branky: 18. Mládek, 29. Lokša (pen.), 45+1. Lokša, 48. Lokša, 51. Zajíček, 74. Wala, 90+2. Lokša. ŽK: 3:0. ČK: 44. Hnaníček (ZNO). Rozhodčí: Dorušák - Hanák, Grečmal. Diváci: 220.

Znojmo: Kuchynskyi – Papež, Russmann, Štrombach (72. Kartišovs), Holman, Glushach, Prokeš, Piatov (46. Kočík), Hnaníček, Krakovčík, Kirschner. Trenér: Alois Skácel.

Hlučín: Lapeš – Wala, Holzer, Praus, Lokša, Plesník, Mládek (46. Zajíček), Dostál (62. Ptáček), Moučka, Wolf, Buchvaldek. Trenér: Filip Smékal.