Znojemští fotbalisté hrají i v prosinci. Dva měsíce volno? Nesmysl, říká Skácel

Poslední třetiligové utkání odehráli před víc než dvěma týdny, zimní pauza ale pro znojemské fotbalisty ještě nenastala. „Neumím si představit, že by měli hráči dva měsíce volno. To by bylo nesmyslné,“ uvedl pro klubový web znojemský kouč Alois Skácel.

Trenér znojemských fotbalistů Alois Skácel. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Jeho svěřenci už v jednom ze čtyř přípravných duelů remizovali s rezervou Slovácka 2:2, v sobotu pak porazili Blansko na jeho hřišti 3:2, gólově se prosadili Tomáš Okleštěk, Youssouf Soubafolo Traore a David Moučka. Podzim v MSFL: Rosice jsou v tabulce nejvýš, co se změnilo ve Znojmě? V sestavě znojemského celku se ukázali dorostenci i testovaní hráči Vinicius a Aleksandrs. „Chceme si vyzkoušet hráče z jiných klubů a naše dorostence. Nejzákladnější je, aby všichni kluci dostali co největší herní vytížení a pořád se připravovali a byli nachystaní. Výsledky teď nejsou důležité, protože i pořád míchám se sestavou," poznamenal Skácel. Další utkání čeká jeho tým v sobotu s druholigovým Vyškovem a 11. prosince vyzve Hodonín. V novém roce se Znojemští znovu sejdou zřejmě v polovině ledna, v plánu je až devět přípravných zápasů.