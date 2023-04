Fotbalové utkání plné paradoxů absolvovali na Velký pátek hráči třetiligového Znojma. Soupeř z Velkého Meziříčí těsně před koncem neproměnil šanci, když šel z půl metru na prázdnou bránu. Tým 1. SC pak v nastavení na domácím hřišti v Horním parku vyhrál 2:1 nad mančaftem z Vysočiny zásluhou proměněné penalty.

Fotbalisté Znojma (modří) porazili doma na Velký pátek celek Velkého Meziříčí 2:1. O jejich výhře rozhodla proměněná penalta v nastavení. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Znojemští zažívají od startu jara v každém zápasu infarktové situace. V první polovině nepromění některé vyložené šance a vše dohánějí těsně před koncem. Tak hodnotil asistent trenéra 1. SC Pavel Macháč i páteční duel.

"To je pořád dokola. Naše nevyužité příležitosti jsou alfou a omegou. Musíme se nad tím hluboce zamyslet," uvedl asistent.

Celek z města nad řekou Dyjí šel do vedení zásluhou Martina Březiny, který nastoupil poprvé po zranění. "Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně, takže proto jsme se rozhodli hrát na dva útočníky hned od začátku. Březina se dostává postupně do formy, potřebuje ještě potrénovat, nabrat kondici, ale nakonec mu to vyšlo," dodal Macháč.

Po změně stran hosté srovnali, potom nedali šanci z půl metru. V nastavení pak rozhodčí nařídil penaltu pro 1. SC, kterou domácí využili.

"Velké šance byly na obou stranách. Lámalo se to v tom, že jsme neproměnili příležitosti, které jsme si vytvořili. Kdyby domácí dali více gólů, nemuseli jsme se tady hádat, kdo z toho měl více. Rozhodčí tomu nasadil korunu. K závěrečné situaci nemuselo dojít. Podle mě i Znojemští byli překvapení, že byla penalta," zněl naštvaně lodivod Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Jihomoravané tak brali čtvrté vítězství jara. Příští pátek zajíždějí do Kvítkovic, kde nastoupí od pěti hodin večer. "Máme o tři hráče méně, jeden je zraněný, jeden cestuje a další má červenou kartu. Potrénujeme, podíváme se na video a uvidíme. Fotbal je paradoxní. Můžete být na koni a najednou jste dole," uzavřel Macháč.

Znojmo - Velké Meziříčí 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 30. Březina, 90+3. Trajković (pen.) – 67. Plichta (pen.). ŽK: 0:4. Rozhodčí: Ogrodník – Mayer, Mankovecký. Diváci: 320.

Znojmo: Škugor – Baaloul, Trajković, Bartůněk (86. Tawiah), Ivanović, Pálfi, Březina (57. Pragr), Kilibarda (90+4. Gomes De Gouveia), Suchý, Ledecký (86. Kartišovs), De Vasconcelos. Trenér: Rui Capela.

Velké Meziříčí: Lancman – Hron (59. Partl), Puža, Bouček (84. Malata Marek), Dolejš, Šuta, Franěk (89. Karmazín), Plichta, Mrňa, Havlík, Lokvenc (59. Malata Mirek). Trenér: Jan Šimáček.