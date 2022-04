Znojmo fotbalistu Glushacha nejdříve zaskočilo. Pivu ještě nepřišel na chuť

Yegor Glushach žil do loňského podzimu v milionových ukrajinských městech. Loni na podzim šel zničehonic hrát fotbal do zahraničí, do 35tisícového Znojma. Vůbec netušil, co jej čeká.

Fotbalista Yegor Glushach (v modrém s číslem 12) pochází z Ukrajiny. Za třetiligový tým 1. SC Znojmo hraje MSFL už od podzimu. | Foto: Deník/Lubomír Budný

