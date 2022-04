Dobšický kanonýr Křivánek skóre proti Želešicím otevřel, navýšil i uzavřel

Podle kouče Skácela stály za prohrou Znojma individuální přešlapy. "Šli jsme s tím do toho, že nesmíme dělat chyby. Hráli jsme s největší kvalitou, která usiluje o postup a nemůže se s nimi rovnat, když jsme jim góly darovali," hřímal lodivod 1. SC.

První dvě branky domácí obdrželi z kopačky Pavla Zifčáka. "Udělali jsme první manko, balón prošel a pak se to vezlo. Cítili jsme z Olomouce respekt. Předtím jsme vyhráli pět utkání za sebou a když to nevyšlo se silným soupeřem, tak si to nebudeme nějak vykládat. Prostě jedeme dál," dodal Skácel.

S respektem přistupoval k předehrávce třiatřicátého kola MSFL stratég Sigmy Augustin Chromý. "Pamatuji si zde zápasy, v nichž jsme výrazně prohráli. Ke Znojmu mám vždy respekt. Viděl jsem jejich poslední výsledky a výkony znojemských hráčů. Hlavní obavy jsme měli z jejich velké produktivity dopředu. Od první do poslední minuty jsem nabádal hráče, ať hrají poctivou defenzivu, která nám zajistila výsledek," hodnotil Chromý.

Znojmáky nyní čeká desetidenní pauza. Kvůli odstoupení Dolního Benešova nesehrají víkendové utkání. Další klání mají na pořadu dne až první květnovou neděli dopoledne proti Hlučínu.

"Kluci to neznají, já to neznám. Vypadneme z toho rytmu, ale možná je dobře, že po tomto nevydařeném utkání si kluci odpočinou. Dostanou individuální plány a budou běhat. Uvidíme se příští týden," uzavřel Skácel.

1. SC Znojmo - Sigma Olomouc B 1:4

Poločas: 0:2. Branky: 52. Štrombach – 21. Zifčák, 44. Zifčák, 58. Bednár, 90+1. Fiala. ŽK: 3:1. ČK: Tkadlec (ZNO 2x ŽK). Rozhodčí: Řezníček – Bělák, Dorotík. Diváci: 310.

1. SC Znojmo: Przybysz – Papež (70. Kartišovs), Russmann, Okleštěk (82. Kočík), Holman, Glushach, Piatov (87. Prokeš), Hnaníček, Kirschner (46. Štrombach), Tkadlec. Trenér: Alois Skácel.

Sigma Olomouc B: Trefil – David (C), Šíp (70. Galus), Hadaš (46. Piňa), Langer (90+2. Fabiánek), Sláma, Bednár, Uriča (70. Grečmal), Slavíček, Zifčák (90. Fiala), Bukhal. Trenér: Augustin Chromý.