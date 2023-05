Znojemští fotbalisté první květnový pátek uspěli na domácím pažitu. V rámci sedmadvacátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy porazili celek Vrchoviny 2:0. Domácí tým pojistil v bráně gólman Franko Škugor, který zlikvidoval v úvodním poločase dvě tutovky soupeře.

Fotbalisté Znojma (bílí) vyhráli 2:0 nad týmem Vrchoviny ve 27. kole MSFL. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Po minulém debaklu na hřišti Hlučína, kde Znojemští prohráli 0:4, chytili svěřenci kouče Josého Ruie Capeli druhý dech. Ve třicáté minutě poslal mančaft z města nad řekou Dyjí Oldřich Prágr. Po změně stran v třiašedesáté minutě zvýšil na konečných 2:0 David Ledecký.

Podle asistenta 1. SC Pavla Macháče zazářil strážce domácí kasy Franko Škugor. Ten zlikvidoval během první pětatyřicetiminutovky dvě vyložené šance hostů. A znojemskou svatyni bránil až do poslední minuty. "Franko si zaslouží velkou odměnu. Dlouhodobě podává fantastické výkony. Je spolehlivý. Dobře si diriguje defenzivu," řekl Macháč.

Problém do budoucích utkání může Znojmu způsobit ukončení angažmá trenéra brankářů Pavla Bardoně a týmového maséra. "Nevím, proč skončili. Dali jsme zpětnou vazbu vedení, jaký bychom potřebovali servis. Teď to závisí na tom, jak se k tomu postaví. Když není masér k dispozici, tak z toho máme šrámy," dodal asistent.

Vidět to šlo třeba na autorovi úvodní branky Prágrovi, který si způsobil zranění ve druhém poločase. "Má něco s hamstringem, nebude to jednoduchá léčba. Nechci nic předjímat, že mu skončila sezona, ale může to tak být," popsal Macháč.

Znojemský třetiligový klub zažívá turbulentní změny a opět prochází dalšími přechody už během půl roku. Podle údajů z obchodního rejstříku je nyní jediným členem správní rady Karel Hudec, bývalý šéf společnosti Excalibur Holding, která provozuje obchodní a zábavní centrum Excalibur City v Hatích u Znojma. Nahradil tak Františka Šturmu, který dle informací Deníku od 1. července zastane funkci předsedy představenstva ve fotbalovém druholigovém Třinci.

Mančaftu 1. SC zbývá do konce sezony odehrát osm zápasů. Další absolvují Jihomoravané na hřišti Hranic v pátek od sedmi hodin večer.

Znojmo - Vrchovina 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 30. Prágr, 63. Ledecký. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Poláček - Tomanec, Drozdy. Diváci: 200.

Znojmo: Škugor – Baaloul, Trajković, Bartůněk (58. Kilibarda), Ivanović, Pálfi (81. Tawiah), Prágr (58. Lukčo), Outtara (81. Kartišovs), Suchý, Ledecký (90.+2 Březina), De Vasconcelos. Trenér: Rui Capela.

Šmída – Vacek, Bača, Hekerle, Boušek (69. Ráliš D.), Nečas, Svoboda (69. Hlaváč), Šteffl (86. Dobrovolný), Ráliš M., Duda, Novotný. Trenér: Lukáš Michal.