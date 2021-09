Mančaft tak čeká na konkrétní osobu. "My nic nevíme. Žádný nový trenér zde není, utkání vedl asistent Ondřej Douda a čekáme, kdo sem bude chtít jít," uzavřel Kirschner.

Jeho slova potvrdil i lodivod severomoravského celku Karel Orel. "Po změně stran se nám vlila krev do žil. Domácí to měli těžké po psychické stránce, hrát bez trenéra je jako hrát bez trenéra. Nakonec nám aktivní hra přinesla tři body," hodnotil hlavní stratég Frýdku-Místku.

Po zbytek duelu fotbalisté Znojma znervózněli. "Pak jsme přestali hrát a do poločasu si nechali dát zbytečný gól. V kabině jsme si řekli, že na ně vyrazíme, ale opak byl pravdou a soupeř úspěšně trefil dvakrát naši branku," krčil rameny Kirschner.

Přitom hráči 1. SC až do čtyřicáté minuty vedli 2:0. "Ze začátku jsme na ně dobře vlítli. Tomáš Okleštěk dal gól. Potom i já," vypočetl znojemský útočník Petr Kirschner.

