Podle trenéra Znojma Michala Pacholíka prospali jeho svěřenci úvodní pětačtyřicetiminutovku. "Je to hrozná škoda. Nechali jsme soupeře hrát," hodnotil lodivod mančaftu z města nad řekou Dyjí.

Po změně stran domácí disponovali několika šancemi. Z jedné z nich vyrovnal na 1:1 v sedmdesáté minutě Martin Březina. "V kabině jsme si o poločase řekli, že na to musíme jít jinak, což bylo na hřišti vidět. Remízu jsme si zasloužili, na konci jsme mohli otočit a vyhrát," dodal Pacholík.

Jinou optikou viděl průběh klání stratég Kvítkovic Petr Zapalač. "Kluky jsem upozorňoval, že Znojmo se bude zvedat, že půjde do tlaku. Chtěli jsme zůstat u stejné hry. Od začátku druhého poločasu tomu tak nebylo, hráči byli všude pozdě. Znojmo využilo standardku. Úplně jsme ustoupili od naší hry, ve Znojmě jsme jednoznačně ztratili dva body," líčil Zapalač.

Závěrečný hvizd však neznamenal klid na pažitu. Hráči obou týmů do sebe začali šít. Nakonec ze strkanice vypadl s červenou kartou trenér Znojma. "Hrubé nesportovní chování, vběhnutí na hrací plochu po skončení utkání, kdy následovalo násilné uchopení hráče soupeře zezadu za krk a následné povalení na zem vysokou intenzitou," napsal do zápisu hlavní arbitr Ondřej Cieslar.

Pacholík situaci nerozváděl. "Já vůbec nevím, co se tam dělo. Z dálky jsem to sledoval, pak jsem šel k tomu trochu blíž. Nevím, co se tam dělo. Hráči se tam začali strkat, ale já nevím, nevím, fakt," uzavřel kouč Znojma.

Znojmo - Kvítkovice 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 70. Březina – 24. Blahuta. ŽK: 2:3. ČK: Pacholík (trenér Znojma). Rozhodčí: Cieslar - Bělák, Mayer. Diváci: 110.

Znojmo: Chmiel – Bartůněk, Russmann, Gonçalves, Pálfi (65. Březina), Kartišovs, Komínek, Prokeš (30. Lukčo), Krakovčík, Bakaramoko, Čtvrtníček (88. Berete). Trenér: Michal Pacholík.

Kvítkovice: Semanko – Vychodil, Pernatskyi, Bala, Blahuta, Gerža (80. Seehof), Chovan (68. Guzik), Kuběna, Kiška, Rapavý, Dziuba. Trenér: Petr Zapalač.